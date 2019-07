Tuffi | Mondiali 2019 | il calendario completo Date | programma | orari e tv

oasport

(Di martedì 9 luglio 2019) Dal 12 al 20 luglio, a Gwangju (Corea del Sud), la selezione nostrana si cimenterà al Nambu University Municipal Aquatics Center cercando di ben figurare e magari replicare i grandi riscontri di due anni fa a Budapest (Ungheria), quando dal metro sia Giovanni Tocci che Elena Bertocchi si tinsero di bronzo. Una replica però non sarà cosa facile per il livello sempre più alto ed anche per i tanti problemi fisici di Bertocchi, molto limitata quest’anno nella sua preparazione. Grandi curiosità poi per la 16enne Chiara Pellacani che, insieme alla citata atleta lombarda, vinse l’anno passato a Glasgow il titolo continentale nel sincro da tre metri. A chiosa, giusta menzione per Alessandro De Rose che, nello magnifico scenario magiaro, si regalò un terzo posto dal sapore d’oro. Replicare in Asia sarà complicato ma sognare non costa nulla.: il...

