Trump | crisi diplomatica con Londra | ' Non tratterò più con l’ambasciatore Darroch'

Xi in Nordcorea : Cina centrale per soluzione crisi nucleare. Prossima settimana summit con Trump : Xi Jinping oggi e domani sarà per la prima volta da presidente della Cina in visita di stato in Corea del Nord. Nonostante si parli di paesi confinanti e formalmente fratelli e alleati, tuttavia erano 14 anni che un leader cinese non si recava in Corea del Nord e il momento scelto non è casuale. La visita - che è inquadrata nelle celebrazioni dei 70 anni di amicizia tra Corea del Nord e Cina - si presenta a ridosso del G20 di Osaka (28 e 29 ...