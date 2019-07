Senzatetto multati | cacciati | offesi e bruciati vivi Perché la povertà è un pericolo

ilfattoquotidiano

(Di martedì 9 luglio 2019) E’ di ieri la notizia delromeno picchiato e bruciato a Verona. Xenofobia e perfidia gratuita? Quello che so è che mentre il governo ci distrae con i tira e molla salviniani la loro politica economica fa acqua da tutte le parti. Per di più è pari pari a quello che è stato fatto fino ad ora in altre legislature e perfino in altri Paesi a tendenza liberista. E’ certamente più facile far percepire come pericoli i poveri, i, i lavavetri, i migranti. Più facile che spiegare come mai nel frattempo i tagli comportano la fine dello stato sociale. Tagli alla sanità, all’istruzione, le pensioni per molte generazioni sono meteore e quando i politici pronunciano lo slogan “meno tasse” sappiamo già che verranno premiati i ricchi e che la gente comune continuerà a pagare. Verona, clochard romeno ...