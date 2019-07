Sanremo 2020 | Mogol direttore artistico? La Rai | “Ipotesi che non escludiamo”

Sanremo 2020 conduttori : Diletta Leotta valletta di Amadeus? : Diletta Leotta in pole per la conduzione del Festival di Sanremo con Amadeus In quest’ultimo periodo Diletta Leotta è riuscita sicuramente a catalizzare l’attenzione su di sè tra le varie notizie di gossip inerenti alla sua imminente rottura dal fidanzato storico Matteo Mammì e i suoi nuovi impegni televisivi. E proprio su quest’ultimo aspetto, il settimanale Oggi ha riportato un’indiscrezione che se confermata avrebbe ...

Diletta Leotta al Festival di Sanremo 2020 : il gossip : Chi condurrà il Festival di Sanremo 2020: ultime news e gossip Diletta Leotta potrebbe tornare sul palco dell’Ariston. Dopo l’ospitata nel 2017, nell’ultima edizione condotta da Carlo Conti, la conduttrice siciliana potrebbe riapparire con un ruolo più importante, quello di co-conduttrice. Secondo un gossip riportato dal settimanale Oggi, la Leotta è una presentatrice gradita sia […] L'articolo Diletta Leotta al Festival ...

Al Bano si candida per Sanremo 2021 con Mina : "Per il 2020 a me risulta si parli di Amadeus e Caterina Balivo" : Al Bano, intervistato dal settimanale 'Oggi', in edicola questa settimana, si candida per la conduzione del 'Festival di Sanremo 2021' in coppia con Mina, assente dalle scene, da quasi 25 anni ("Faremmo un botto pazzesco"). Fuori da questo ambizioso progetto, l'ex moglie e ritrovata collega, RoMina Power (con cui, nel non troppo lontano 2015, ufficializzò la reunion proprio sul palco dell'Ariston): Troppo scontato. Con le nostre canzoni, che ...

Cattelan a Sanremo 2020? La rivelazione - poi le parole sui giudici di X Factor : Sanremo 2020, Alessandro Cattelan ancora candidato alla conduzione: le ultimissime Alessandro Cattelan a Sanremo 2020 non è ancora un’ipotesi da scartare. Se in queste settimane si parla di Amadeus sempre più vicino al Festival della Canzone Italiana, il conduttore Sky spiazza tutti e ammette che potrebbero esserci delle possibilità. Al pubblico andrebbero bene entrambi: Amadeus […] L'articolo Cattelan a Sanremo 2020? La rivelazione, ...

Sanremo 2020 - Alessandro Cattelan rivela : “Non mancano le proposte” : Alessandro Cattelan parla di Sanremo 2020: “Le proposte non mancano” In questi mesi sono due i nomi che vengono fatti puntualmente per Sanremo 2020. Stiamo parlando di Amadeus e Alessandro Cattelan. Il conduttore di X Factor sarebbe in lizza per condurre la settantesima edizione del Festival di Sanremo. Il giovane conduttore, infatti, sarebbe uno dei due nomi su cui la Rai sta decidendo. A chi verrà affidato, in definitiva, la ...

Alessandro Cattelan su Sanremo 2020 : "Se ne parla..." : La conduzione del prossimo Festival di Sanremo è uno dei temi più caldi (non tanto per le temperature torride degli ultimi giorni) ai piani alti di viale Mazzini. La Rai ancora deve definire chi sarà a condurre la 70esima edizione della kermesse musicale più famosa del Bel Paese: Amadeus sembra il nome ideale (e si mormora che al suo fianco possa esserci Antonella Clerici), ma le indiscrezioni raccontano che l'ad Fabrizio Salini preferisca il ...

Sanremo 2020 - Alessandro Cattelan per la prima volta ammette l'avance Rai : Da qualche anno il nome di Alessandro Cattelan viene accostato al Festival di Sanremo, come se lui fosse un conduttore dai grandi numeri e non uno di nicchia (Sly). Ma tant'è. Come spiega bene Davide Maggio è niente meno che l’amministratore delegato della Rai Fabrizio Salini, mentre il direttore di

Sanremo 2020 - Alessandro Cattelan : «Se ne parla. E mi fa piacere. Diciamo che le proposte non mancano» : Alessandro Cattelan Da qualche settimana il nome di Alessandro Cattelan viene accostato al Festival di Sanremo 2020. A caldeggiare la sua conduzione per la 70° edizione della storica kermesse canora sembrerebbe essere l’amministratore delegato della Rai Fabrizio Salini, mentre il direttore di Rai 1 Teresa De Santis spingerebbe per Amadeus. Il 39enne conduttore di X Factor, impegnato attualmente con i casting del talent show in onda a ...

Giordana Angi dopo Amici 18 verso Sanremo 2020? La sua confessione : Festival di Sanremo 2020: Giordana Angi in gara? Parla lei Giordana Angi ha raggiunto un importantissimo traguardo: ha ottenuto il Disco d’oro per essere riuscita a vendere oltre 25.000 copie con il suo album di debutto intitolato Casa. Un successo straordinario per la seconda classificata dell’ultima edizione di Amici. E in queste ore sono stati tanti i fan di Giordana a chiedersi sui social se starà pensando di partecipare a ...

Sanremo 2020 - Amadeus in prima linea per la conduzione? : Manca soltanto la firma e l'ufficializazione da parte dei vertici Rai per Amadeus come prossimo conduttore di Sanremo 2020. Unico punto ancora da definire il direttore Artistico. Sembrerebbe ormai fatta per Amadeus, sarebbe infatti sua la conduzione del prossimo Festival di Sanremo. Nonostante le voci che volevano un’edizione corale, presentata da più personaggi del mondo dello spettacolo, sembra invece che su questa ipotesi ...

Mogol verso il Festival di Sanremo 2020 per un’edizione particolarmente autocelebrativa : C'è il nome di Mogol verso il Festival di Sanremo 2020. La direzione artistica della prossima edizione della kermesse canora potrebbe spettare proprio a lui, come riferisce Blogo in queste ore. Ovviamente nulla è ancora confermato e si tratta al momento di una pura indiscrezione. Tuttavia non dovrebbe mancare poi molto alle conferme ufficiali a proposito del direttore artistico del Festival di Sanremo 2020 ed entro la fine dell'estate potremmo ...

Amadeus sempre più vicino a Sanremo 2020. Mogol alla direzione? Le indiscrezioni : Sanremo 2020: Chi sarà il conduttore? Amadeus sempre più vicino al traguardo Ormai manca molto poco alla presentazione dei palinsesti Rai per la prossima stagione televisiva e finalmente potremo scoprire chi condurrà e dirigerà artisticamente il Festival della Canzone italiana di Sanremo targato 2020. Come sempre se ne parla tantissimo e il gossip sui quelli […] L'articolo Amadeus sempre più vicino a Sanremo 2020. Mogol alla direzione? Le ...

Retroscena Blogo : Sanremo 2020 - con Amadeus conduttore il direttore artistico sarà Mogol? : Sembrerebbe fatta per Amadeus alla guida del Festival di Sanremo 2020. Dopo settimane di indiscrezioni e di endorsement di alcuni big della televisione italiane (dal suo amico Fiorello a Maurizio Costanzo), nei prossimi giorni potrebbe arrivare la conferma ufficiale. Il nodo della questione sembra essere, come raccontato anche da altre testate nelle scorse ore, quello della direzione artistica. Amadeus e il suo manager Lucio Presta vorrebbero ...

Festival di Sanremo 2020 : Amadeus o Alessandro Cattelan? : X Factor 11: Alessandro CattelanX Factor 11: Alessandro CattelanX Factor 11: Alessandro CattelanX Factor 11: Alessandro CattelanX Factor 11: Alessandro CattelanX Factor 11: Alessandro CattelanX Factor 11: Alessandro CattelanX Factor 11: Alessandro CattelanEdizione numero 70 del Festival di Sanremo, in ballo due conduttori: Amadeus, volto rassicurante di Raiuno grazie a programmi come I soliti ignoti e Ora o mai più, e Alessandro Cattelan, da ...