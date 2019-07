Juventus | Paratici starebbe valutando alcune uscite | tra i partenti ci sarebbe Cuadrado

Blastingnews

(Di martedì 9 luglio 2019) Da domani per lainizierà ufficialmente la stagione 2019/2020 con il ritiro estivo. Maurizio Sarri comincerà a dare le prime indicazioni in campo ai suoi nuovi giocatori, anche se il gruppo al completo lo avrà solo a fine mese quando è previsto il rientro dei sudamericani. Il tecnico, dunque, inizierà a lavorare alla Continassa, mentre la società proseguirà le trattative di mercato sia in entrata che in uscita. In partenza ci sono parecchi giocatori, e Fabiosta cercando la sistemazione giusta per coloro che non rientrano nei piani di Maurizio Sarri. Tra i maggiori indiziati a lasciare il club bianconero ciJuan, anche se il suo futuro potrebbe dipendere direttamente da quello di Joao Cancelo....

