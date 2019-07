Già in pre-ordine su Amazon de la nuova Honor Band 5 | prezzo e colorazioni

optimaitalia

(Di martedì 9 luglio 2019) In attesa che la prossima5 venga presentata, l'accessorio è comparso già in pre-sul sito della divisione tedesca dell'e-commerce(le prenotazioni vere e proprie dovrebbero partire in occasione dell'Prime Day 2019). Proprio ieri ne avevamo analizzato il profilo (portando alla vostra attenzione un primo confronto rispetto alla Xiaomi Mi4, già acquistabile da alcuni giorni) scorgendo dettagli parecchio interessanti che andranno a differenziarla rispetto al modello precedente. Sappiamo che dal punto di vista del design sarà difficile distinguerle, ma nel cuore pulsante le cose cambieranno eccome: in particolare, la5 sarà in grado di rilevare i livelli di ossigeno nel sangue, prevenendo eventuali capogiri da ipossiemia. Per il resto, il dispositivo presenterà un display AMOLED a colori, ed un tasto touch di forma circolare sulla ...

IouisthirIs : stamattina così nervosa che è già la terza volta che piango se tutto il pre mestruo se ne va così sbrocco - OptiMagazine : Già in pre-ordine su - Axe_Maldonado : U n buon son­no ri­sto­ra­to­re, spe­cial­men­te quan­do si viag­gia per la­vo­ro e si sog­gior­na in ho­tel, è in­… -