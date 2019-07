Furlan al governo: "Ora fatti concreti"

"La flat tax redistribuirebbe verso l' alto e in deficit, quindi non è equa né utile a sostenere i consumi". Così la segretaria generale Cisl,, alla Conferenza organizzativa del sindacato. Alchiede ". Non c'è più tempo per diversivi". "Preoccupanti" i dati sul lavoro povero,riguarda oltre 4 milioni di persone. "Il fenomeno è legato non tanto al livello delle retribuzioni orarie, quanto al basso numero di ore lavorate",spiega L'unità sindacale deve essere un "percorso che parta dal basso,dagli ultimi"(Di martedì 9 luglio 2019)