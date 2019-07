Caldo | attenzione all' effetto Natsubate | cos' è e come combatterlo

Previsioni meteo 6 luglio - nuova ondata di Caldo : ma al Nord attenzione alla pioggia : Che tempo farà nel weekend? Mentre è in arrivo soprattutto al Sud e sulle isole maggiore una nuova ondata di caldo, al Nord si segnalano alcune piogge sparse, soprattutto sui versanti interni. Cinque le città da bollino rosso. Ma le alte temperature hanno le ore contate: dalla prossima settimana in arrivo aria più fredda dal Nord Europa.//caldo africano al Sud e grandine e temporali al Nord. L'Italia sarà spaccata a metà nel corso del weekend ...

Allerta Meteo Marche - attenzione al Caldo nel weekend : attesi+38°C : Allerta Meteo della Protezione civile Marche per un aumento delle temperature che, in particolare domenica 7 luglio, porterà ondate di calore con Allerta dei servizi sanitari e sociali e livello di pericolo tre (ad Ancona) e due in vari punti delle altre quattro province. Le previsioni indicano temperature fino a +37°C ad Ancona, Fermo, Macerata, fino a +38°C a Pesaro e Ascoli Piceno. Ad Ancona sotto la supervisione dell’assessorato alle ...

Gran Caldo nel week end - punte fino a 40° - ma attenzione a temporali a nord : Roma - Un vasto campo di alta pressione continua ad abbracciare le latitudini centro-meridionali del Continente e protegge anche l'Italia, specie le nostre regioni centro-meridionali. Al nord invece si assiste ad infiltrazioni di aria umida e a tratti instabile che provocano la formazione di temporali pomeridiano/serali sulle zone alpine, in locale sconfinamento a quelle di pianura, con coinvolgimento anche di parte della dorsale ...

Caldo Liguria - Toti : “Molti impianti in tilt - attenzione alla salute e seguite i consigli degli esperti” : “La nostra regione e’ investita da un’ondata di Caldo eccezionale. Molti impianti di condizionamento e refrigerazione sono andati in tilt. Stiamo lavorando incessantemente per fornire alle strutture piu’ sensibili, come gli ospedali, strumenti aggiuntivi per garantire un’adeguata vivibilità“. Lo ha detto il governatore della Liguria Giovanni Toti commentando i problemi registrati in alcune strutture negli ...

Grande Caldo : attenzione ad aritmie ed ischemie : consigli per ipertesione : Con il Grande caldo, puntuali arrivano anche i consigli soprattutto per bambini, anziani e cardiopatici. Aumentano disidratazione, aritmie e ischemie

Meteo - ancora Caldo e afa : raffica di malori e blackout. Ma attenzione ai temporali in arrivo : L'ondata di caldo africano che sta investendo l'Italia lascerà lo spazio a temporali e grandine nel corso della prossima settimana in alcune regioni settentrionali. Ma nel weekend continuano ovunque afa e calore, con temperature che, seppur più basse dei giorni scorsi quando ci sono stati boom di malori e blackout, sfioreranno i 35 gradi.Continua a leggere

Attenzione ai farmaci - il Caldo africano può influire su validità ed efficacia : i consigli per conservarli : Il caldo africano che sta attanagliando l’Italia in questi giorni può essere dannoso per la nostra salute per diversi motivi, ma fra questi una in particolare riguarda i farmaci: può influire sulla conservazione e l’efficacia di diversi medicinali. “Alcuni farmaci vanno conservati in frigo, ma anche altri prodotti rischiano di risentirne se si superano i 38-40 gradi, come può accadere in questi giorni negli appartamenti esposti ...

Ondate di Caldo africano - attenzione alla salute e alla perdita di liquidi : i consigli dell’esperto : Con il caldo in corso in questi giorni, soprattutto in alcune regioni del centro-nord, è necessario prestare attenzione alla propria salute, in particolare alla perdita di liquidi. Bere molto e mangiare cibi freschi e ricchi d’acqua, sono i principali consigli del gastroenterologo e nutrizionista Luca Piretta, intervistato da In a Bottle su come affrontare le temperature proibitive di questi giorni. “La disidratazione del corpo ...

Caldo africano e climatizzatori : attenzione agli sbalzi termici - raffreddori e tracheiti sono in agguato : “Oltre 500 nuovi assunti al mese per gli impianti di climatizzazione in Italia nell’ultimo anno con un trend che risente sempre di più delle ondate di Caldo torrido africano che investono la Penisola“: è quanto emerge da un’analisi di Uecoop, l’Unione europea delle cooperative, su dati della Camera di commercio di Milano Lodi e Monza sul boom dei sistemi di raffrescamento per case e uffici in relazione al picco di afa in Italia in ...

Caldo - spossatezza e mancanza di energia? Attenzione a non confondere il calo di zuccheri con la carenza di minerali : Mentre il termometro sale inesorabilmente, spossatezza, astenia e mancanza di energia dilagano fra gli italiani. “Il Caldo è arrivato all’improvviso, e il nostro corpo cerca di adattarsi: con la vasodilatazione cala la pressione, e sudando si perdono acqua e minerali. Così arriva l’astenia. Attenzione però a non confondere questi sintomi con una carenza di zuccheri: a mancare sono i minerali“, avverte Sara Farnetti, ...

Caldo - attenzione all'astenia : cosa mangiare per batterla (i consigli dell'esperto) : Con l'aumento delle temperature, spossatezza e stanchezza diventano un vero flagello: ecco quali sono i cibi “amici” per...

Meteo : Caldo intenso al sud - massima attenzione ai temporali al nord : Mentre sulle regioni del centro-sud prevale il caldo africano portato dal vasto anticiclone sub-tropicale, sempre più forte sul Mediterraneo centro-meridionale, sulle regioni del nord l'instabilità...

Meteo - Italia spaccata in due : violenti temporali al Nord - Caldo africano al Sud. Attenzione a 14 e 15 Giugno : Meteo estremo sull’Italia in quest’inizio di Giugno 2019: anche stamattina fa molto caldo al Sud, dove abbiamo già +37°C a Vittoria, +36°C a Palermo e Catania, +35°C a Cosenza, dopo i picchi già esagerati dei giorni scorsi che oggi pomeriggio verranno nuovamente raggiunti su gran parte del Centro/Sud (vedi mappe del modello Moloch dell’ISAC-CNR che pubblichiamo nella gallery scorrevole a corredo dell’articolo). Intanto ...