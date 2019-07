Brexit | Corbyn per secondo referendum sul no deal

calcioweb.eu

(Di martedì 9 luglio 2019) Londra, 9 lug. (AdnKronos) – Jeremychiede unsull’eventualità di un noo di unadecisa dal partito conservatore, e dichiara per la prima volta che in questo caso il suo partito laburista farà campagna per il “Remain”. La nuova linea politica è stata annunciata in una mail diretta ai membri del partito, che però non chiarisce quale sarebbe la posizione del Labour in caso di nuove elezioni.“Chiunque diventi primo ministro”, scrive, dovrà sottoporre il suo accordo per l’uscita dall’Ue o il ‘no’ al “voto dell’opinione pubblica”. “In queste circostanze, voglio chiarire che il Labour farà campagna per il “Remain” sia contro un Noche contro un accordo Tory che non protegga l’economia e i posti di lavoro”. Il messaggio arriva dopo ...

antoguerrera : +++ UFFICIALE: CORBYN chiede secondo referendum su #Brexit e in tal caso fara campagna per restare in Ue. A breve m… - you_trend : #BREAKING Jeremy Corbyn richiede un nuovo referendum sulla #Brexit e annuncia che il Labour farà campagna per il Remain ???? ???? - antoguerrera : Ecco il mio racconto della clamorosa svolta di Corbyn sulla #Brexit: il Labour chiede un secondo referendum sulla B… -