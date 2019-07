Wimbledon 2019 | Rafae Nadal demolisce Joao Sousa ed accede ai quarti di finale

LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA : risultati 8 luglio - Nadal vola ai quarti! Cresce l’attesa per Federer-Berrettini : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della settiman giornata Wimbledon 2019, quella più bella e spettacolare di tutto il torneo, perchè è il lunedì degli ottavi di finale. Sedici partite nello stesso giorno con tutti i migliori in campo insieme. E’ inutile negarlo che per il tennis italiano c’è un’attesa spasmodica per il match di Matteo Berrettini con Roger Federer sul campo Centrale. Una sfida meravigliosa e ...

E’ il mese di Wimbledon e Tour de France : il programma degli eventi sportivi di luglio 2019 : Un mese di luglio ricco di appuntamenti sportivi: il calendario di tutti gli imperdibili eventi Lo sport non va mai in vacanza e in estate i campioni di diverse discipline continuano a regalare emozioni incredibili a tutti i loro tifosi. Dai Mondiali di calcio femminile, a Wimbledon, passando per il Tour de France e i Mondiali di nuoto 2019, nel mese di luglio non mancherà il divertimento. Ecco il programma completo degli eventi sportivi ...

Wimbledon 2019 : Fabio Fognini “scusato” dall’All England Club - se la caverà con una multa : Se la caverà con una multa Fabio Fognini dopo il suo ormai celebre “sbrocco” nei confronti dell’erba di Wimbledon nel corso del match perso contro Tennys Sandgren. Il tennista ligure, infatti, si era lasciato ad andare ad un commento (in lingua italiana) che sostanzialmente recitava: “Maledetti inglesi, dovrebbe scoppiare una bomba su questo circolo”. Il vincitore del Masters 1000 di Montecarlo, già nel corso della conferenza ...

LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA : risultati 8 luglio - spicca Berrettini-Federer. Barty al terzo set - Svitolina avanti : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della settiman giornata Wimbledon 2019, quella più bella e spettacolare di tutto il torneo, perchè è il lunedì degli ottavi di finale. Sedici partite nello stesso giorno con tutti i migliori in campo insieme. E’ inutile negarlo che per il tennis italiano c’è un’attesa spasmodica per il match di Matteo Berrettini con Roger Federer sul campo Centrale. Una sfida meravigliosa e ...

VIDEO Matteo Berrettini - Wimbledon 2019 : “Posso giocarmela con Roger Federer” : Oggi è il gran giorno della sfida per il nostro Matteo Berrettini contro “Sua Maestà” Roger Federer. Nel Tempio del tennis, a Wimbledon, il classe ’96 del Bel Paese affronta il Maestro, otto volte vincitore dei Championships. Matteo, cresciuto a “pane e Federer”, si è appassionato a questo sport grazie al fuoriclasse elvetico e quindi quello di oggi ha il sapore del sogno che si avvera. Berrettini però non vuol ...