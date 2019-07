Un maniaco minaccia strage nel cinema di Quentin Tarantino

ilgiornale

(Di lunedì 8 luglio 2019) Alessandro Zoppo Il New Beverly, gestito dal regista, è stato preso di mira da un uomo che, in vista dell’uscita di “C’era una volta a... Hollywood”, promette un’azione à la Charles Manson La realtà, a differenza della fantasia, “non si preoccupa di essere verosimile perché è vera”, scriveva Pirandello. Lo ha scoperto sulla sua pelle, a causa delle minacce di unche ha promesso unaneldi cui il regista è titolare, il New Beverly di Los Angeles. Come riportato dal magazine Complex, la sala californiana ha ottenuto un ordine restrittivo nei confronti di un uomo che ha avuto “comportamenti inappropriati” con il personale. Questa persona, accusata di stalking controoltre che di minacce via social di vario tipo, si sarebbe ispirata alle gesta di Charles Manson, la cui storia è proprio lo spunto di C’era una volta a... ...