Trump attacca l' ambasciatore inglese | Mai più rapporti con lui

(Di lunedì 8 luglio 2019) Donaldtorna a criticare Theresa May: “Sono stato molto critico sul modo in cui la Gran Bretagna e la premier Theresa May hanno gestito la Brexit. Che disastro hanno creato lei e i suoi rappresentanti. Le dissi come si doveva fare ma ha deciso di fare diversamente”, twitta, dando poi il benservito l’britannico in Usa Kim Darroch. “La buona notizia per il meraviglioso Regno Unito è che avranno presto un nuovo primo ministro”, prosegue.Eaggiunge: “Mentre mi sono goduto sino in fondo la magnifica visita di stato il mese scorso, è stata la regina che mi ha più impressionato”.Il presidente Usa ha annunciato che non avrà più niente a che fare con l’britannico negli Usa, Kim Darroch, presunto autore di un cablo nel quale definiva l’amministrazione Usa ...

