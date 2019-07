Salvini firma la direttiva sulle scorte | Tutela solo per chi è a rischio

huffingtonpost

(Di lunedì 8 luglio 2019)hato la nuova. Il provvedimento - spiega il Viminale - mira a “razionalizzare le misure di protezione esistenti” e a “fornire criteri più stringenti per un’analisi rigorosa delle situazioni che richiedono le tutele personali”. L’obiettivo è: “Rendere più efficiente il servizio sia per personale impiegato che per risorse utilizzate”.Il ministro spiega: “Siamo impegnati per garantire la massimaper chi è davvero ama siamo determinati a recuperare centinaia di donne e uomini delle forze dell’ordine per assicurare la sicurezza a tutti gli altri cittadini”.Al 1° giugno 2018, prosegue il Viminale, le misure per le tutele personali ammontavano a 618, con l’impiego di 2.218 donne e uomini delle forze di polizia, oltre a circa 230 ...

franca_fm : RT @laperlaneranera: POTEVI FARE 50, cosi un grande Urlo di Giubilo, si elevava in tutta Italia mai Camorrista. Salvini firma la nuova dire… - SkyTG24 : #UltimOra #Salvini firma nuova direttiva scorte: in un anno 49 in meno #canale50 - MarioSpinazzola : I deputati e i senatori della Repubblica: Chiediamo una mozione di sfiducia per Matteo Salvini - Firma la petizione… -