PAPA FRANCESCO | ' MIGRANTI? PER DIO NESSUNO È STRANIERO' ' Gesù chiede di amare ultimi'

"I migranti sono prima di tutto persone umane" - ammonisce PAPA Francesco : Papa Francesco e gli ultimi, gli scartati "che ogni giorno gridano al Signore". Nel sesto anniversario della sua visita a Lampedusa, il Pontefice celebra in San Pietro la messa per i migranti. "sono persone, non si tratta solo di questioni sociali o migratorie!", ammonisce Francesco che sottolinea come "i più deboli e vulnerabili" debbano essere aiutati, "una grande responsabilità, dalla quale nessuno si può esimere". Nessuno per Dio ...

Lo scontro tra PAPA FRANCESCO e Salvini sull'immigrazione : Immigrazione: Salvini, “uno contro tutti” Monaco di Baviera, 8 lug 08:47 - (Agenzia Nova) - Con la sua politica dei porti italiani chiusi alle navi delle organizzazioni non governative che soccorrono i migranti nel Mediterraneo, è “uno contro tutti” il vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini, mi

Migranti - l’appello di PAPA FRANCESCO : “Organizzare corridoi umanitari estesi” : “Auspico che siano organizzati in modo esteso e concertato i corridoi umanitari per i Migranti più bisognosi”. È l’appello lanciato da papa Francesco nel corso dell’Angelus di oggi in piazza San Pietro in cui ha chiesto ai fedeli di “pregare per le povere persone inermi uccise o ferite dall’attacco aereo che ha colpito un centro di detenzione di Migranti in Libia”. “La comunità internazionale – ha ...

Ambiente - PAPA FRANCESCO : “basta indifferenza di fronte a questo scempio - gravi ripercussioni a livello planetario” : Sulla questione Amazzonia e sulla cura della ‘casa comune’ non ci può più essere indifferenza, anche la Chiesa deve farsi sentire. Lo ammonisce ancora una volta il Papa nel messaggio al II Forum delle comunità Laudato si’ in corso ad Amatrice. “Ciò che sta accadendo in Amazzonia – avverte il Papa – avrà ripercussioni a livello planetario, ma già ha prostrato migliaia di uomini e di donne derubate del loro ...

Terremoto - PAPA FRANCESCO : “il Centro Italia ha già pagato un prezzo troppo alto - la ricostruzione tarda a decollare” : Nei paesi dell’Italia centrale colpita dal Terremoto nell’agosto del 2016 la ricostruzione “tarda a decollare”. Lo denuncia ancora una volta il Papa nel messaggio che ha inviato al II Forum delle comunità Laudato si’ che si svolge oggi ad Amatrice. “Rivolgo un cordiale saluto agli organizzatori e ai partecipanti al II Forum delle Comunità Laudato si’, che si celebra in un territorio devastato dal ...

PAPA FRANCESCO : “Le ferite all’ambiente sono inferte all’umanità più indifesa” : “Le ferite inferte all’ambiente, sono inesorabilmente ferite inferte all’umanità più indifesa“: lo ha dichiarato Papa Francesco nel messaggio rivolto ai partecipanti al II Forum delle Comunità ‘Laudato sì’ ad Amatrice (Rieti). “Dopo aver affrontato lo scorso anno il tema della plastica che sta soffocando il nostro pianeta, oggi riflettete sulla situazione grave e non più sostenibile dell’Amazzonia e dei popoli che ...

PAPA FRANCESCO : “Amatrice nel mio cuore - la ricostruzione tarda a decollare” : “È un segno di speranza il fatto di ritrovarsi proprio ad Amatrice, il cui ricordo è sempre presente al mio cuore, mettendo a tema gli squilibri che devastano la nostra ‘casa comune’“: lo ha dichiarato Papa Francesco nel messaggio rivolto ai partecipanti al II Forum delle Comunità ‘Laudato sì’ “che si celebra in un territorio devastato dal terremoto che ha colpito l’Italia centrale nell’agosto del 2016 e ...

"Incontro soddisfacente" fra Putin e il PAPA. Ma Francesco non molla gli ortodossi di Costantinopoli : Non c’è stato nessun invito in Russia per Papa Francesco, come anticipato ieri sera dal Cremlino, dato che dopo la crisi ucraina i rapporti tra la Chiesa di Roma e il Patriarcato di Mosca si sono raffreddati.Ma non era scontato il commento dello stesso zar russo che congedandosi ha detto a Francesco: “Grazie per il tempo che mi ha dedicato. È stato un discorso molto sostanzioso e interessante”. Mentre il portavoce ...

Putin e PAPA FRANCESCO - terzo faccia a faccia in 6 anni : dialogo continua - ma senza invito a Mosca per volere di Kirill : dialogo, ma nessun invito in Russia. Si è consumato così il terzo faccia a faccia tra Papa Francesco e Vladimir Putin. 55 minuti è durata l’udienza privata a porte chiuse tra i due leader. Immancabile il ritardo con il quale il presidente della Federazione Russa si è presentato in Vaticano: 50 minuti come nel 2013, mentre nel 2015 furono addirittura 70. “Benvenuto”, ha detto Bergoglio accogliendo Putin. Il presidente ha donato al Papa un libro ...

