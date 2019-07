M5S | Raggi e Di Maio smentiscono strappi | “Ci attaccano | ma ci rafforzano” Lei però ora

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 8 luglio 2019) “Più cie più ci rafforzano”. Il rapporto con Virginia“è solido”. Luigi Di, nella veste di capo politico del M5S, smentisce qualsiasi tipo di divisione o dissapore con la sindaca di Roma, nel pieno dell’emergenza rifiuti capitolina. “Da alcuni media ennesimo e inutile tentativo di dividerci. Il Movimento 5 Stelle è compatto. Con Luigi Dirapporto solido. Uniti a testa alta” è la risposta dell’inquilina del Campidoglio. I due tweet sono arrivati in contemporanea, programmati dalla comunicazione pentastellata proprio per dimostrare che le voci circolate nella giornata di domenica – secondo cui le presunti frizioni fra i due leader stessero facendo precipitare la posizione della prima cittadina – sono infondate. A rafforzare questo concetto, anche il post sul Blog delle Stelle in cui si dà la colpa della ...

