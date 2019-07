Lazio | Stefan Radu ufficialmente fuori rosa

lanotiziasportiva

(Di lunedì 8 luglio 2019) La notizia, che girava nell’aria già da tempo, è appena diventata ufficiale con un comunicato della società: i rapporti tra il difensore rumeno, che nellamilita da ormai dodici anni, e quello della società capitolina, sono arrivati alla fine. Nessuno ha ancora fornito una spiegazione “ufficiale” per spiegare come mai,abbia deciso di sua spontanea volontà, o su richiesta della società, di dover lasciare Formello, ma c’è un’ipotesi che circola tra i tifosi: il difensore infatti, avrebbe avuto una discussione piuttosto accesa con due suoi compagni di squadra, Wallace e Bastos, accusandoli di scarso impegno e attaccamento alla maglia, cosa cheinvece, non ha mai fatto mancare. La cosa sarebbe poi degenerata fino ad arrivare all’attenzione di Igli Tare, che avrebbe negli ultimi giorni preso la decisione di privarsi del giocatore: non ...

