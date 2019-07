La vacanza dei Ferragnez sul lago di Como? Oltre 4mila euro a notte più extra

(Di lunedì 8 luglio 2019) Weekend all'insegna della famiglia e del lusso per iche hanno speso cifre da capogiro per affittare l'esclusiva villa suldi. Si è da poco concluso il weekend sulle rive deldiper i. La coppia d'oro dello showbiz composta da Fedez e Chiara Ferragni ha trascorso il fine settimana sulle sponde delin compagnia della famiglia Ferragni, mamma, papà, sorelle e cognati al seguito. Tutti presenti compresi il cagnolino Matilde e il piccolo Leone, ribattezzato "Archie" per l’occasione, vista la residenza in stile regale dove la comitiva ha soggiornato.Una brevissimaall’insegna del lusso e dei prezzi da capogiro. Ihanno, infatti, alloggiato nella splendida cornice del Grand Hotel Tremezzo, un resort di lusso in stile Belle Epoque sulla sponda nord ovest del. Niente suite o camere di lusso, però, per Fedez, Chiara e ospiti, ma un’intera villa d’epoca affittata in esclusiva. La comitiva ha soggiornato a Villa Sola Cabiati, un’imponente villa antica con saloni affrescati e arredamento in stile. Nell'incantevole residenza, la famiglia Ferragni ha alloggiato in esclusiva per l'intero weekend un luogo di privacy totale, lontano da occhi indiscreti, con uno staff dedicato in esclusiva.