Iran ultime notizie | Teheran riprende ad arricchire uranio

(Di lunedì 8 luglio 2019)adCome largamente annunciato, l’ha oltrepassato nelle scorse ore il limite all’arricchimento dell’previsto dall’accordo di Vienna del 2015, noto come JCPOA (Joint Comprehensive Plan of Action). Ad annunciarlo è stato un funzionario dell’agenzia atomica di, Behrouz Kamalvandi. L’ha aumentato il livello di concentrazione dell’al 5%, oltre la soglia del 3,67% prevista dall’accordo. Non è escluso, per lo stesso Kamalvandi, che in caso di mancati progressi diplomatici la quota si amplierà ulteriormente, anche oltre il 20%. L’ordine di diminuire progressivamente, ogni 60 giorni. il rispetto delle numerose clausole del JCPOA sarebbe arrivato direttamente dal Presidente della Repubblica Islamica, Hassan Rouhani. Si è poi espresso anche il Ministro ...

