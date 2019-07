Graduatorie di istituto | impennata di supplenze da settembre 2019 | record per i precari

Blastingnews

(Di lunedì 8 luglio 2019) Un altro anno scolastico si è concluso e i docentigià cominciano ad interrogarsi sulla situazione che si presenterà da. A dare una risposta chiara e concisa a tale quesito ci ha pensato l'Anief in questi giorni e la notizia è stata riportata su tutti i maggiori siti di informazione. In particolare l'Anief ha dichiarato che per l'anno scolastico/2020 ci sarà undie i dirigenti scolastici saranno costretti ad affidare tantissime cattedre a docenti senza abilitazione o addirittura senza esperienza alcuna. L'emergenza si registra soprattutto nelle regioni del Nord Italia per quanto riguarda le classi di concorso di italiano e matematica e i posti di sostegno. In Lombardia, poi, gli esiti della mobilità sono veramente significativi, in quanto si sono liberate circa 15mila cattedre, con un incremento del 34% rispetto all'anno scolastico ...

MatteoCastio : RT @Nell_Mar_Atzeco: Anief: in ruolo anche da graduatorie di istituto. Docenti #abilitatipermeritononpercaso ci sono e attendono la pubblic… - giuliosantonoci : RT @Nell_Mar_Atzeco: Non ne possiamo più delle balle del min @bussetti_marco. I docenti #precari e #AbilitatiperMeritononperCaso ci sono!!!… - MatteoCastio : RT @Nell_Mar_Atzeco: Non ne possiamo più delle balle del min @bussetti_marco. I docenti #precari e #AbilitatiperMeritononperCaso ci sono!!!… -