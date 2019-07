Fortnite | scoperto il countdown dell' evento Cattus vs Doggus?

eurogamer

(Di lunedì 8 luglio 2019) Stiamo per arrivare alla finea Stagione 9 die come al solito, ogni volta che è in arrivo un, i dataminer ne approfittano per scavare tra i file e trovare cose interessanti.Come riportaIntel, in seguito alla scoperta di un grosso mostro trovato all'interno di un iceberg a Picco Polare, ora un grosso robot è in via di costruzione ad Impianto a Pressione. Secondo i file trovati, queste due entità si chiamerebbero: nonostante il loro scopo sia ancora sconosciuto, molti giocatori ipotizzano che le due creature terranno uno scontro alla fine di questa stagione. Ma non è tutto: i dataminer hanno trovato inoltre unche sarebbe collegato proprio a questo.Come è possibile notare dall'immagine il timer mostra solo la dicitura senza ancora nessun conto alla rovescia. L'indizio più importante èa parola "Giorno" che è stata scritta ...

