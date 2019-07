Foggia | non ha le chiavi di casa e tenta di calarsi dal terrazzo | muore una donna

Blastingnews

(Di lunedì 8 luglio 2019) Una bruttissima tragedia si è verificata sabato scorso, 6 luglio, a San Paolo di Civitate, nelno, dove unapoco più che 40enne, Teresa Pappadopola, questo il nome della vittima, è precipitata dal terzo piano di uno stabile situato in via Borsellino. Secondo quanto riferito dalla stampa locale e nazionale, pare che la, sabato sera, avesse dimenticato lediall'interno dell'appartamento, per cui una volta arrivata di fronte alla sua abitazione non riusciva ad entrare. A questo punto avrebbe preso la pericolosa decisione didal, in modo da raggiungere il balcone. Purtroppo le cose non sono andate come da lei previsto: la signora ha perso infatti l'equilibrio ed è caduta sul marciapiede sottostante, facendo un volo di una decina di metri. All'arrivo dei soccorritori del 118 per le sue condizioni erano apparse già abbastanza gravi. Al dramma ...

