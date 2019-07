Enit | Antonioli vicepresidente di European Travel Commission

calcioweb.eu

(Di lunedì 8 luglio 2019) Roma, 8 lug. (AdnKronos) –sempre più di respiro internazionale. Da oggi è presente anche in Etc (l’), responsabile della promozione dell’Europa come destinazione turistica, numero uno in tutto il mondo nei principali mercati dei visitatori, grazie all’elezione a vice presidente del consigliere del Cda, presieduto da Giorgo Palmucci, Magda. Così l’Agenzia Nazionale del Turismo italiana punta a fornire una corretta distribuzione delle risorse europee destinate al turismo e ad indirizzare la promozione verso performance della filiera ancora più mirate. L’incontro generale Etc e il Consiglio d’amministrazione che si sono svolti a Bucarest, in Romania, e sono stati ospitati dal ministero del turismo rumeno ha registrato un alto livello di partecipazione. Fondata nel 1948, la...

