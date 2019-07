EA mira a espandere il supporto agli sviluppatori indie di EA Originals

eurogamer

(Di lunedì 8 luglio 2019) Matt Bilbey, EVP of development and growth di EA, ha rivelato in un'intervista con IGN come la compagnia intendeildi maggior talento nel programma EA.Ecco quanto affermato dal dirigente di EA: "il programma EAsi è ampliato da poco grazie alla qualità e alle opportunità offerte dalla scena. Guardando ai prossimi uno o due anni, potremmo veder crescere ulteriormente la nostra offerta"."Per noi è fondamentale che ogni gioco supportato sia supervisionato attentamente da un produttore di EA. Non vogliamo arrivare al punto in cui un produttore debba concentrarsi su 10 o 15 team di sviluppo diversi, perché in questo caso perderemmo il senso e l'unicità di quello che è EA".Leggi altro...