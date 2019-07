oasport

(Di lunedì 8 luglio 2019)sta vivendo un momento veramente positivo in questo 2019 che mano a mano sta iniziando a regalargli delle belle soddisfazioni. La condizione fisica e mentale dell’ormai trentenne toscano, portacolori della UAE Team Emirates, si era già ben vista alla Freccia Vallone dove, contro ogni aspettativa, era riuscito a salire sul terzo gradino del podio dietro a due grandi protagonisti della prima parte di questa stagione, ossia Julian Alaphilippe e Jakob Fuglsang. Sfortunatamente non è arrivata la vittoria al Giro, o meglio, ci è andato vicino a Frascati, ma poi la situazione in squadra è cambiata, è arrivata la maglia rosa di Valerio Conti prima e di Jan Polanc dopo. Così, dall’alto della sua maturità, ha messo da parte le ambizioni personali per aiutare quei due compagni che lo hanno sempre supportato. Un “sacrificio” fatto con tanto sentimento e ...

OA_Sport : Diego Ulissi: “Spero di vincere una Classica. Non mi pongo limiti e dovrò dimostrare di meritarmi la convocazione p… - laflammerouge16 : #Italiani2019 - 5,7 to go. ATTACK BY DIEGO ULISSI! Visconti follows - gsemilia : #italiani2019 Formolo scollina per l'ultima volta a Strela, mancano 5.8 km. Il suo vantaggio sugli inseguitori è di… -