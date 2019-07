Blastingnews

(Di lunedì 8 luglio 2019) Se ci fossero ancora dubbi sul riscaldamento globale e su una possibilemondiale, basti sapere che in, in questi giorni, è stata registrata la temperatura di ben 32,2centi. Ciò che colpisce è anche il fatto che simili eccessi, negli ultimi anni, sono stati registrati sempre più spesso nella città di. 32,2in. Un luogo che nella nostra immaginazione è sempre colmo di ghiacci e foreste, attraversato da animali in pelliccia bianca. Le cose, però, in queste ultime estati stanno iniziando a mutare in modo preoccupante: negli ultimi giorni, infatti, la temperatura rilevata in quei luoghi ha raggiunto l'impressionante valore di 32,2centi. Questo livello di calore spropositato che stiamo vivendo non si limita dunque alle nostre coste, in fin dei conti più abituate a certi eccessi, ma si sta diffondendo anche ...

