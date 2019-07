Come si fa la pralina al lampone e fave tonka di Peck

vanityfair

(Di lunedì 8 luglio 2019) La ricetta dellaalLa ricetta dellaalRaffinate nell’aspetto e nel gusto, con quel guscio di cioccolato che avvolge deliziosi ripieni: è l’eleganza delle praline, un’idea da non farsi mancare mai, perché sono perfette da offrire (o da mangiare) in ogni momento della giornata. Se provassimo a farle da noi? Basta avere pochi strumenti e ingredienti freschi. Per mettervi all’opera, nella gallery sopra trovate la ricetta dellaal: raffinata e facile da realizzare, la suggerisce Galileo Reposo, Chef Pasticciere di. REPOSO,E MILANO Un passato in cucine dove ogni chef vorrebbe essere, da Il Luogo di Aimo e Nadia (2 stelle Michelin) al Marchesino di Gualtiero Marchesi, ora Reposo dirige una squadra di 11 pasticceri in via Spadari. Lo incontriamo qui, nella sede storica e ...