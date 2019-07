Caso Uva | Cassazione conferma assoluzione di poliziotti e carabinieri

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 8 luglio 2019) Lamette la parola fine sulGiuseppe Uva. I giudici della Suprema Corte hanno infattito l’di seie dueper la morte dell’uomo, deceduto in ospedale a Varese nel giugno del 2008 dopo essere stato portato in caserma a seguito di un controllo. Gli imputati, accusati di omicidio preterintenzionale e sequestro di persona, erano stati assolti sia in primo grado che in Appello, con formula piena. I supremi giudici hanno rigettato i ricorsi presentati dalla Procura generale di Milano e dalle parti civili contro la sentenza d’appello che ha assolto con formula piena tutti gli indagati. All’udienza oggi erano presenti oggi sia i familiari di Giuseppe Uva che gli imputati. “Sono profondamente addolorato, veramente profondamente addolorato. Speravo di non avere questa notizia. Non ho altro da aggiungere”, ha commentato ...

Adnkronos : Caso Uva, Cassazione conferma assoluzioni - novasocialnews : 21:03 | Caso Uva: Cassazione conferma assoluzione poliziotti e carabinieri #novasocialnews #news #allnews24… - Cleo63522213 : RT @MediasetTgcom24: Caso Uva: Cassazione conferma assoluzione poliziotti e carabinieri #giuseppeuva -