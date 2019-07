Cameron Boyce | spuntano varie ipotesi sulla morte della star Disney

Il cast di Jessie ricorda Cameron Boyce : da Peyton List a Disney Channel - i messaggi di addio sui social : La notizia della morte di Cameron Boyce ha scosso l'universo Disney e i suoi giovanissimi fan. L'attore, che ha interpretato Luke Ross nella serie televisiva Disney Channel, Jessie, e nel suo spinoff BUNK’D, è deceduto nella notte tra sabato e domenica a seguito di una condizione medica per la quale era in cura. A sconvolgere maggiormente è la sua giovane età: solo 20 anni, compiuti lo scorso maggio. Dopo i messaggi di cordoglio dei fan sui ...

Recitò con Cameron Boyce - Skai Jackson : “Eri il fratello maggiore che non ho mai avuto” : La morte precoce dell'attore ventenne ha gettato alcuni volti di Hollywood nello sconforto. Tra questi Skai Jackson, attrice che da bambina aveva preso parte alla serie tv Disney "Jessie", proprio come Cameron Boyce e che lei ha salutato con un pensiero pubblicato su Instagram in cui ha espresso tutto il suo dolore. Così come Adam Sandler, che aveva scelto Boyce da bambino per un con lui.Continua a leggere

Eri il fratello maggiore che non ho mai avuto! Hollywood piange Cameron Boyce : La morte precoce dell'attore ventenne ha gettato alcuni volti di Hollywood nello sconforto. Tra questi Skai Jackson, attrice che da bambina aveva preso parte alla serie tv Disney "Jessie", proprio come Cameron Boyce e che lei ha salutato con un pensiero pubblicato su Instagram in cui ha espresso tutto il suo dolore. Così come Adam Sandler, che aveva scelto Boyce da bambino per un con lui. Tra questi Skai Jackson, attrice che da bambina aveva ...

