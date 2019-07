Aperti i pre-order per l' Xbox Elite Wireless Controller Series 2

Preordini di Final Fantasy 7 Remake per PS4 Aperti : dove prenotare tutte le edizioni : Nonostante i dubbi iniziali, Final Fantasy 7 Remake pare non aver deluso le aspettative di fan vecchi e nuovi della celebre saga ruolistica di Square Enix. Certo, è ancora presto per esporsi - l'uscita ufficiale è fissata al 3 marzo 2020, almeno per il primo episodio -, ma la presentazione completa del gioco dal palco dell'E3 2019 di Los Angeles non ha lasciato indifferenti stampa e pubblico, che hanno apprezzato il cambio di direzione ...

Aperti i preordini per Novigrad - seconda espansione di Gwent : CD PROJEKT RED, creatori della serie di videogiochi di The Witcher, annunciano Novigrad, la seconda espansione di Gwent: The Witcher Card Game. Riportiamo di seguito il comunicato ufficiale per tutti i dettagli in merito alla nuova espansione:Ambientato nel sottobosco malavitoso di Novigrad - una delle location principali che i giocatori hanno avuto la possibilità di esplorare in The Witcher 3: Wild Hunt - la nuova espansione di Gwent aggiunge ...

Al via le riprese de La guerra è finita di Michele Soavi : casting ancora Aperti - ecco come partecipare : La stagione televisiva è ormai al termine ma si sta già lavorando a pieno ritmo alla prossima e proprio in questi giorni hanno preso il via le riprese de La guerra è finita di Michele Soavi in onda su Rai1, molto probabilmente, in autunno. Secondo quanto riporta Il Resto del Carlino sembra che le riprese abbiamo presto il via a Reggio Emilia proprio ieri nel centro storico riportando i presenti al periodo dell'immediato dopoguerra, data di ...

Atari VCS a quanto pare esiste - i preordini sono Aperti - spedizione prevista per il prossimo anno : Atari VCS ha finalmente una data di lancio. Inoltre, i preordini della console sono già disponibili, sia sul sito ufficiale di Atari che su Gamestop e Walmart.Secondo quanto riporta Polygon, le spedizioni dovrebbero partire da marzo 2020. Coloro che però hanno sostenuto il crowdfunding attraverso Indiegogo potranno ottenere la console a partire dalla fine dell'anno.Il costo della console è di 249,99 dollari: Atari ha dotato il suo nuovo ...

Sicilia : musei Aperti nei festivi - siglato accordo preliminare tra Regione e sindacati : Palermo, 12 giu. (AdnKronos) - E' stato firmato questa mattina l’accordo preliminare tra il Dipartimento regionale dei Beni culturali e le organizzazioni sindacali per l’apertura durante i festivi dei siti museali della Regione Siciliana. "Un risultato a cui lavoriamo da tempo e con grande impegno p

Debutta il OnePlus 7 su Amazon : pre-ordini Aperti dal 29 maggio : Dopo aver dato spazio al OnePlus 7 Pro, l'OEM si dedica anche al lancio del OnePlus 7, che è possibile pre-ordinare da oggi 29 maggio su Amazon Italia, come riportato dal comunicato stampa che ci è stato prontamente girato. Il device ha un prezzo di 559 euro nel modello con 6GB di RAM e 128GB di storage (colorazione Mirror Gray), e di 609 euro per quel che riguarda l'unità con 8GB di RAM e 256GB di memoria interna. A partire dal 4 giugno il ...

Europee : a Milano ripresi servizi anagrafe - uffici riAperti : Milano, 25 mag. (AdnKronos) - Sono stati risolti i problemi tecnici che in mattinata avevano causato l'interruzione dei servizi delle attività dell'anagrafe di Milano. Gli sportelli, impegnati in vista del voto per le elezioni Europee di domani, sono stati riaperti al pubblico e hanno ripreso il reg

Aperti i preordini per Lenovo Smart Clock che verranno spediti il ??2 giugno per 80 dollari : Lenovo Smart Clock è ora disponibile per la prenotazione presso Lenovo.com e i rivenditori online Walmart e Home Depot al prezzo di 79,99 dollari. Secondo i primi due le spedizioni inizieranno a partire dal 2 giugno. L'articolo Aperti i preordini per Lenovo Smart Clock che verranno spediti il ??2 giugno per 80 dollari proviene da TuttoAndroid.

Matteo Salvini - dito in faccia a Giuseppe Conte : "Porti Aperti? Ordini da te non ne prendo" : A tenere banco il caso Sea Watch, la nave Ong tedesca che ha soccorso immigrati in acque libiche e che ora stazione a ridosso delle acque territoriali italiane. Matteo Salvini ha già fatto sapere che non verrà dato il permesso di approdare in alcun porto. E, nel frattempo, monta la polemica politica

Notte dei musei 2019 a Roma e Milano : prezzo - data e luoghi Aperti : Notte dei musei 2019 a Roma e Milano: prezzo, data e luoghi aperti Sabato – 18 maggio 2019 – in occasione dell’undicesima Notte europea dei musei, si svolge contemporaneamente in 30 paesi europei, si pagherà soltanto un euro per visitare moltissimi luoghi d’arte e cultura al di fuori degli orari tradizionali. Milano: Pinacoteca di Brera e Gallerie d’Italia A Milano come l’anno scorso aderiscono all’iniziativa la Pinacoteca ...

Riprendono gli sbarchi a Lampedusa. Il sindaco attacca Salvini : “I porti sono chiusi o Aperti?”. Nave “ferma” a Lampedusa. Ong : “Crimine è far morire la gente” : Riprendono le partenze di migranti dalla Libia e i porti italiani tornano, di fatto, ad aprirsi. Ma nel Mediterraneo si continua a morire, come nel naufragio al largo della Tunisia costato la vita ad una settantina di persone. Ad Augusta, intorno alle 12.30, e' approdata Nave "Stromboli" della Marina militare con i 36 migranti salvati ieri a 65 miglia dalle coste libiche dal pattugliatore "Cigala Fulgosi": "erano in imminente pericolo di vita", ...