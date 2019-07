Anche gli italiani bocciano il reboot di Streghe | è solo il confronto con l’originale a

Anche Malta nega accesso in acque territoriali a Alan Kurdi ma accoglie tre migranti per malore : Il Governo maltese ha disposto il divieto di ingresso della nave della ong tedesca Sea-eye Alan Kurdi nelle proprie acque territoriali. La decisione è stata resa nota dalla Valletta dopo che l'imbarcazione che venerdì scorso ha soccorso 65 naufraghi ha fatto stanotte rotta verso Malta, dopo aver stazionato a lungo al largo di Lampedusa. Il Governo, secondo quanto riferito dalle autorità maltese, ha autorizzato le forze armate a qualunque ...

Milano-Cortina 2026 - parte la gara Anche per gli studi legali : Un avvocato alle Olimpiadi. Non sui campi di gara, ma dietro le quinte, ad assistere - prima, durante e dopo - chi i Giochi li organizza. C’è tutto un...

Servite le rimodulazioni Vodafone Anche oggi 7 luglio : linee fisse coinvolte e salve : Prevedono un aumento di quasi 3 euro le ultime rimodulazioni Vodafone destinate ai clienti di rete fissa e in partenza oggi 7 luglio. Nella calda estate di modifiche unilaterali del contratto da parte dell'operatore rosso ma anche di molti suoi concorrenti, un nuovo rincaro impatta sulla tasca degli utenti e di certo non può essere sottovalutato. Una spesa maggiorata di 2,99 euro sarà applicata sui rinnovi successivi ad ogni 7 luglio per un ...

La felicità è Anche questione di microbi (e di cosa gli diamo da mangiare) : Eliana Liotta, Prove di felicitàEliana Liotta, Prove di felicitàEliana Liotta, Prove di felicitàUn instante, un momento, un giorno: quando arriva arriva, è la bellezza effimera della felicità. Dura un attimo ma è anche vero che la felicità può essere aiutata, promossa, amplificata, tanto da diventare una scelta, che si fa un passo dopo l’altro. A ricordarcelo, ispirandoci, ora arriva Prove di felicità (La Nave di Teseo), il nuovo libro ...

Migranti : Salvini - ‘su Mediterranea in passato Anche figlio Tria’ : Roma, 6 lug. (AdnKronos) – “La nave Mediterranea è quella che aveva a bordo il signor Casarini, dei centri sociali del Nord-Est, se non ricordo male c’era anche il figlio del ministro dell’Economia. Poi, per carità, ognuno passa il tempo dove meglio crede e con le compagnie che più gradisce”. Così il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, durante una diretta Facebook. L'articolo Migranti: Salvini, ‘su ...

Migranti : Salvini - ‘su Mediterranea in passato Anche figlio Tria’ : Roma, 6 lug. (AdnKronos) – “La nave Mediterranea è quella che aveva a bordo il signor Casarini, dei centri sociali del Nord-Est, se non ricordo male c’era anche il figlio del ministro dell’Economia. Poi, per carità, ognuno passa il tempo dove meglio crede e con le compagnie che più gradisce”. Così il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, durante una diretta Facebook. L'articolo Migranti: Salvini, ...

Paola Turani - matrimonio con il Serpella. L'abito e gli invitati vip : ci sono Anche Michelle Hunziker e Aurora : Paola Turani ha detto sì. Il matrimonio dell'influencer da un milione di follower su Instagram e Riccardo Serpellini, detto il Serpella, è stato l'evento social di...

Roma. Aeroporto di Fiumicino Anche quest’anno migliore d’Europa : Buone notizie per l’Italia e per i trasporti italiani. “anche quest’anno l’Aeroporto di Fiumicino conferma il suo primato, risultando il

Dal 2020 la lotteria degli scontrini! Premi Anche dando solo il codice fiscale : Dal primo gennaio 2020 arriverà la lotteria degli scontrini: come spiega il direttore dell'Agenzia delle Entrate, Antonino Maggiore, per partecipare i cittadini italiani dovranno solamente fornire il proprio codice fiscale quando acquisteranno prodotti dal costo di almeno un euro. Un’iniziativa che va di pari passo con l’arrivo dello scontrino elettronico, che cancella quello tradizionale cartaceo: “Dal primo luglio saranno collegati per ...

I giovani italiani vogliono andare via Anche dalle città più ricche : Un paradosso si aggira per l'Italia. Ed è quello che vede i nostri ragazzi andarsene all'estero partendo o abbandonando proprio le città più ricche. E quel che resta da capire, secondo Federico Fubini che ne scrive sul Corriere della Sera, è proprio perché “tanti italiani colti, preparati, giovani e ambiziosi vogliano andarsene. Difficile pensare che siano solo migranti economici dei ceti schiacciati dalle forze tecnologiche e commerciali del ...

Paola Turani - matrimonio con Serpella. L'abito e gli invitati vip : ci sono Anche Michelle Hunziker e Aurora : Paola Turani ha detto sì. Il matrimonio dell'influencer da un milione di follower su Instagram e Riccardo Serpellini, detto il Serpella, è stato un successo sui social. Con...

Giornata mondiale del bacio - 6 luglio/ Un gesto intimo che fa Anche bene alla salute : Giornata mondiale del bacio, 6 luglio: oggi si celebra in tutto il mondo quel gesto intimo e romantico che fa molto bene alla salute

Viaggi estivi - la sicurezza passa Anche per abbigliamento e posture. Tutti i consigli : Tutti pronti a partire per le vacanze o per i lunghi fine settimana, per andarsi a spiaggiare chissà su quale costa. E ora è proprio il caso di dirlo, “non è tanto la destinazione che conta ma il Viaggio” (a dirlo forse T.S. Eliot, forse Johnny Depp): che deve essere confortevole, divertente ma soprattutto sicuro. Perciò, per chi ama Viaggiare in auto, Seat Italia ha deciso di ricordare alcuni consigli per la guida estiva, ...

Salvini si allea Anche con la Croazia per i pattugliamenti : Durante la sua visita a Trieste, Salvini ha ribadito la nuova attenzione, sulla questione ingressi illeciti in Italia, verso la Slovenia. Insieme al governatore Massimo Fedriga, su Twitter, ha sottolineato come l'obiettivo sia chiaro: "Più uomini e più mezzi per sigillare il confine con la Slovenia e fermare definitivamente l'ingresso di immigrati clandestini". Di muri, però, stavolta non si parla. Quella in ...