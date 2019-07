American Pie compie 20 anni Che fine hanno fatto gli attori?

Calcio femminile - Mondiali 2019 : Francia-Stati Uniti 1-2. La doppietta di Rapinoe spinge le Americane in semifinale : Gli Stati Uniti raggiungono l’Inghilterra nella prima semifinale dei Mondiali di Calcio femminile battendo per 2-1 le padrone di casa della Francia grazie alla doppietta di Rapinoe, mentre a nulla serve la rete di Renard per le transalpine. Da questo risultato scaturiscono altri verdetti: la Gran Bretagna prenderà parte al prossimo torneo olimpico grazie alla semifinale raggiunta proprio dall’Inghilterra, mentre per gli altri due ...

Mondiali calcio femminile 2019 - USA-Spagna 2-1 : Rapinoe decide con una doppietta di rigore - Americane ai quarti : Gli USA hanno sconfitto la Spagna per 2-1 e si sono qualificati ai quarti di finale dei Mondiali 2019 di calcio femminile. La corazzata a stelle e strisce ha faticato più del previsto per avere la meglio sulla compagine iberica che ha tenuto testa alle fuoriclasse avversarie per larghi tratti di un incontro molto combattuto e avvincente. Ora le ragazze di coach Ellis affronteranno la Francia padrona di casa in un quarto di finale davvero da ...

Calcio femminile - Mondiali 2019 : Cile-Svezia 0-2. Le scandinave piegano il meteo e le coriacee sudAmericane : Inizia con il piede giusto la Svezia nel primo match del Girone F (che questa sera alle ore 21.00 vedrà in campo Stati Uniti e Thailandia a Reims) che si è disputato al Roazhon Park di Rennes vincendo per 2-0 (gol di Asllani 38’st e Janogy al 48’st) contro un coriaceo Cile. Per le gialloblù, dunque, i primi tre punti del Mondiale 2019 di Calcio femminile di Francia, per mettere in chiaro che vogliono subito mettere in discesa il ...

When They See Us su Netflix è il ritratto impietoso delle ingiustizie razziali che deturpano la società Americana (recensione) : Era prevedibile che guardare When They See Us su Netflix avrebbe scatenato sentimenti conflittuali, ma non altrettanto semplice immaginarne il devastante impatto emotivo. Perché la miniserie ideata, scritta, prodotta e diretta da Ava DuVernay non è la semplice rivisitazione di un clamoroso errore giudiziario, quanto piuttosto lo straziante ritratto dei suoi effetti su cinque giovani innocenti. When They See Us ripercorre la tragica vicenda ...

Calcio - Mondiali Under20 2019 : Italia e Colombia ai quarti! I sudAmericani piegano la Nuova Zelanda : Sono scattati gli ottavi di finale dei Mondiali Under 20: in Polonia oggi si sono disputate le prime due gare ad eliminazione diretta. Eliminata la rappresentativa di casa: l’Italia batte per 1-0 la Polonia grazie al rigore trasformato da Pinamonti al 37′ del primo tempo ed ora attende la prossima avversaria, che uscirà dalla sfida tra Argentina e Mali. Si protrae invece fino ai calci di rigore la sfida della sera tra Colombia e ...

American Pie Ancora Insieme film stasera in tv 2 giugno : cast - trama - streaming : American Pie Ancora Insieme è il film stasera in tv domenica 2 giugno 2019 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV American Pie Ancora Insieme film stasera in tv: cast La regia è di Jon Hurwitz e Hayden Schlossberg. Il cast è di Jason Biggs, Alyson Hannigan, Chris Klein, Thomas Ian Nicholas, Tara Reid, Seann ...