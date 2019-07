Un brindisi da record per le Colline del prosecco Patrimonio UNESCO

meteoweb.eu

(Di domenica 7 luglio 2019) Un maxidacon migliaia di cittadini, turisti ed agricoltori ha salutato l’iscrizione del sito veneto “Ledeldi Conegliano e Valdobbiadene” nella Lista dei Patrimoni Mondiali dell’, approvata nel corso 43ª sessione dal World Heritage Committee riunito a Baku, capitale dell’Azerbaijan. L’iniziativa è stata promossa dalla Coldiretti nella giornata conclusiva del Villaggio contadino al Castello Sforzesco di Milano. I giovani della Coldiretti e il presidente Ettore Prandini festeggiano, con un maxiorganizzato al Villaggio Coldiretti di Milano, l’iscrizione del sito veneto “Ledeldi Conegliano e Valdobbiadene” nella Lista dei Patrimoni Mondiali dell’I produttori veneti didella Coldiretti hanno offerto insieme al Presidente della Coldiretti Ettore Prandini le migliori bottiglie del vino ...

