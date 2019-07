Travaglio | “Scandalo Siri è indicativo di come agisce la mafia quando vuole agganciare

ilfattoquotidiano

(Di domenica 7 luglio 2019) “Gli italiani sanno tutto di spelacchio, l’albero di Natale rinsecchito di Roma, e non sanno niente della Trattativa Stato-. Questo è il motivo per cui con Marco Lillo,ci siamo resi conto che stava passando inosservata la sentenza più importante del processo più importante della storia repubblicana, appositamente per non far conoscere i fatti che c’erano dentro, abbiamo deciso di riassumere in 500 pagine le 5000 della sentenza”. Così Marcoha presentato il libro Padrini fondatori ( edito da Paperfirst) alla platea del Festival del Libro Possibile di Polignano a Mare. “Centrodestra e centrosinistra ci hanno presi in giro per anni. Chi oggi è al governo non c’entra nulla con la trattativa Stato-. Ma lo scandalo– ha continuato – èdiagiscono le organizzazioni mafiosevogliono ...

