Non possiamo essere il partito delle Ong

Mediterranea - la portavoce Alessandra Sciurba : "Non possiamo stare qui - da Matteo Salvini richieste criminali" : "Malta non manderà nessuna motovedetta. Da Matteo Salvini richieste criminali, noi non possiamo arrivare fino a Malta. Non siamo in grado fisicamente e logisticamente, ci sarebbe un naufragio". Alessandra Sciurba, portavoce di Mediterranea Saving Humans, la Ong proprietaria del veliero Alex che ha s

Fabio Quartararo MotoGP - GP Germania 2019 : “Sachsenring Non è il circuito migliore per me - ma possiamo fare bene anche qui” : Non vuole fermarsi più la nuova giovane promessa della MotoGP Fabio Quartararo, reduce da un periodo di forma strepitoso che proverà a prolungare fino alla Germania per poi andare in vacanza in modo da recuperare energie preziose per il finale di stagione. Il francese della Yamaha ha già collezionato tre pole position e due piazzamenti sul podio nella sua prima stagione della carriera nella classe regina, mettendo in mostra un grandissimo ...

Sala : Non possiamo prendercela con Raggi - colpe antiche : Milano – “A volte a Roma il legame tra politica e manager delle partecipate scricchiola un po’, non dai tempi attuali, ma anche prima”. Interpellato sulla gestione critica dei rifiuti nella capitale, anche a paragone del capoluogo lombardo, risponde cosi’ Giuseppe Sala, sindaco di Milano, a margine della presentazione oggi a Milano di “Genio e Impresa”, evento promosso da Assolombarda e Regione ...

Libia - Associated Press : “Migranti morti in hangar pieni di vermi e spazzatura”. Onu : “Non possiamo accedere a parte centro” : Rinchiusi per mesi, a centinaia, con un caldo soffocante, dentro hangar nel deserto della Libia occidentale pieni di vermi, spazzatura ed escrementi: abbandonati in queste condizioni, 22 migranti sono morti di malattia, di fame e sete da settembre. Non sono stati neanche sepolti perché mancano cimiteri per cristiani e i loro corpi sono stati ammassati in locali con l’aria condizionata o in frigoriferi. A testimoniare le torture dei detenuti a ...

Milan fuori dalle Coppe - arriva il comunicato del club : “Non possiamo far altro che accettare le sanzioni” : La notizia è arrivata nella tarda mattinata: il Milan è fuori dalle Coppe Europee per la prossima stagione. Il club rossonero ha da poco diffuso un comunicato sul sito ufficiale. Ecco il testo. “Il Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) ha pronunciato un lodo arbitrale transattivo (consent award) che ratifica l’accettazione volontaria da parte di AC Milan di un’esclusione di un anno dalle competizioni europee per le ...

Iscrizione Serie C - Albissola senza campo : “Non possiamo partecipare al campionato” : “Non abbiamo uno stadio, non giochiamo”, sembra uno scherzo e invece è quel che accade nelle Serie professionistiche italiane. Annuncio shock del presidente dell’Albissola, Giampiero Colla, che deve riscontrare di non poter iscrivere la squadra al prossimo campionato di Serie C a causa della mancanza di un campo: “Con grandissima amarezza dobbiamo chiudere quest’avventura. Non abbiamo trovato uno stadio per ...

“Siamo abbandonati qui. Non possiamo tornare indietro e nessuno ci vuole” : i racconti dalla Libia : I centri di detenzione in Libia sono una "catastrofe sanitaria", denuncia Medici Senza Frontiere. In questi luoghi, dove sono recluse arbitrariamente centinaia di persone, i servizi igienici si contano su una mano, non c'è accesso ad acqua potabile e regnano le epidemie: "Questo brutale sistema di detenzione, deliberatamente alimentato dall’Europa, sta mettendo in pericolo la vita dei rifugiati".Continua a leggere

La 10 Non si tocca. Ma per James Rodriguez possiamo inventarci la “Dieci” : L’affare James Rodriguez sembrava troppo facile dopo che De Laurentiis ha detto «Piace ad Ancelotti lo prendiamo» e invece a Napoli le cose troppo facili non piacciono. E così spunta un’indiscrezione, che non sa quanto sia vera, ma è ben cavalcata dai social, secondo cui ci sarebbe una clausola nel contratto di sponsorizzazione che il calciatore colombiano ha con l’Adidas. Nel contratto che lega James Rodriguez all’Adidas, ...

Finals NBA – Il rammarico di Curry - 47 punti e sconfitta in Gara-3 : “Non possiamo pensare di vincere un titolo così” : Stephen Curry deluso per la sconfitta in Gara-3 delle Finals NBA contro i Toronto Raptors: il playmaker degli Warriors chiede uno sforzo maggiore ai compagni in ottica titolo “Continuando a giocare così non possiamo vincere un altro titolo“, firmato Stephen Curry. Il leader dei Golden State Warriors, a caldo dopo la sconfitta in Gara-3 che riporta i Raptors in vantaggio 2-1 nella serie, non usa mezzi termini per descrivere la ...

Giornata dell’Ambiente - Non possiamo smettere di respirare ma rischiamo di morire soffocati : Il 5 giugno è la Giornata Mondiale dell'Ambiente e per il 2019 il tema è 'BeatAirPollution' che invita tutti quanti a diventare parte attiva nella lotta contro l'inquinamento dell'aria che è una seria minaccia per la nostra salute. respirare è un atto involontario e vitale, per questo sta a noi intervenire prima che sia troppo tardi.Continua a leggere

Politiche di coesione e sviluppo territoriale : in Europa Non possiamo più aspettare : (A cura di Gianfranco Viesti, professore di Economia applicata presso l’Università di Bari)La geografia economica europea del XXI secolo è profondamente diversa da quella della fine del Ventesimo. La localizzazione delle imprese e del lavoro fra nazioni, regioni, città, e i flussi di investimento e di commercio sono profondamente mutati.Le radici di questi cambiamenti sono molteplici: da fattori strettamente politici, ...

Sblocca cantieri - Salvini : ‘Non possiamo ripartire con i no’. Toninelli : ‘Proposta Lega stupida - pretesto per creare caos’ : “Andiamo bene… Sullo Sblocca cantieri Conte ci ha detto no”. Anche se “sarebbe entrata in vigore la normativa europea, non una normativa fatta da mafia, camorra e ‘ndrangheta. Eppure, niente. Ma non è che possiamo ripartire dal punto zero con i no”. Matteo Salvini lunedì sera, subito dopo la conferenza stampa del premier, si era detto sicuro di voler “andare avanti”. Nessuna tentazione di staccare ...

Governo - Conte : “Non possiamo lavorare se continuiamo con veline e freddure a mezzo social” : “Il mio motto è ‘sobri nelle parole e operosi nelle azioni‘. Se continuiamo nelle provocazioni per mezzo di veline quotidiane, nelle freddure a mezzo social, non possiamo lavorare. I perenni, costanti, conflitti comunicativi pregiudicano la concentrazione sul lavoro”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Palazzo Chigi Governo, Conte: “Serve ...

“Non possiamo uscire dall’euro…” : L’uscita dall’euro è un processo piuttosto problematico. Pur essendoci la volontà non c’è la maggioranza per farlo. L’obiettivo è quello di restare e provare a crescere… A parlare è Claudio Borghi, presidente leghista della Commissione Bilancio alla Camera. Salvini non intende uscire dall’Euro anche per il contratto di governo che non prevede questa possibilità: “Salvini non vuole piu’ uscire ...