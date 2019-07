God of War | Kratos avrebbe potuto chiamarsi Stig a causa di un malinteso

eurogamer

(Di domenica 7 luglio 2019), il protagonista della serie God of War," adi un simpaticotraAsmussen e il reparto marketing di Sony.Per chi non lo sapesse, Asmussen, director di Star Wars Jedi: Fallen Order, ha lavorato a tutti i giochi della serie, ad eccezione dell'ultimo arrivato lo scorso anno in esclusiva su PS4, assumendo persino le redini dello sviluppo di God of War III. Quando Santa Monica iniziò a gettare le fondamenta per la realizzazione del primo capitolo, "" finì erroneamente nella lista dei nomi papabili per il protagonista, inizialmente chiamato Dominus."Stavamo cercando di capire quale nome dare a. Per lungo tempo il suo nome era Dominus, ma al reparto marketing non piaceva. Non so quanti membri del team hanno proposto dei nomi, ma io ne avevo indicati alcuni e il marketing alla fine ha ristretto il cerchio a quattro, forse ...

