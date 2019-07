Arrestato in un supermercato di Fiumicino il re delle truffe online

agi

(Di domenica 7 luglio 2019) È terminata a, in undel Parco Leonardo, la latitanza di Gianni Siciliano, ricercato dal 2014 e considerato un vero e proprio 're'. L'uomo, classe 1982, originario della provincia di Cosenza ha collezionato negli anni numerose condanne definitive, anche per il reato di associazione per delinquere, il cui cumulo ha fatto scattare l'ordine di esecuzione di pene concorrenti, emesso a suo carico dalla procura di Roma nell'ottobre del 2014 ed al quale Siciliano era riuscito a sottrarsi fino ad oggi. Gli agenti lo hannoall'interno del centro commerciale mentre faceva la spesa. Separato e con una figlia, Siciliano si è messo in luce fin dall'inizio della propria carriera criminale come abile utilizzatoreopportunità offerte dall'era digitale per realizzareattraverso i siti dedicati all'e-commerce, creandosi false ...

