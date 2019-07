Wimbledon – Eliminata a sorpresa Kiki Bertens | la ceca Strycova vince in due set e accede

A Wimbledon Fognini e Berrettini volano al terzo turno - eliminata Kerber : Fabio Fognini e Matteo Berrettini fanno sognare l'Italia a Wimbledon. I due azzurri raggiungono Thomas Fabbiano al terzo con due vittorie

LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA : risultati 2 luglio - Berrettini passa al secondo turno! Cecchinato e Caruso out. E’ il momento di Fognini e Gatto-Monticone. Federer avanza. Muguruza eliminata : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di Wimbledon. Sui celebri campi di Church Road godremo di un altri incontri di pregevolissima fattura e lo spettacolo non mancherà di certo. Spetterà alla campionessa in carica Angelique Kerber, numero 5 del ranking mondiale e del seeding, aprire il programma, impegnata nel derby con la connazionale Tatjana Maria. A seguire sarà la volta del “Maestro”, Roger Federer, ...

Venus Williams è stata eliminata al primo turno di Wimbledon dalla 15enne Cori Gauff : La tennista statunitense Venus Williams è stata eliminata al primo turno del torneo Wimbledon dalla 15enne sua connazionale Cori Gauff. Williams, che ha 39 anni ed è la numero 44 al mondo, ha perso in due set con il punteggio 6-4,

Wimbledon – Venus Williams eliminata dalla 15enne Gauff - un ritiro aiuta Wozniacki : Ostapenko ko all’esordio : Spettacolo a Wimbledon: Venus Williams e Ostapenko eliminate all’esordio, Wozniacki approfitta del ritiro della sua avversaria per volare al secondo turno Giornata ricca di sfide in Inghilterra: è finalmente iniziato il terzo Slam della stagione, in corso sui campi in erba dell’All England Lawn Tennis and Croquet Club. Esordio amarissimo per Venus Williams: la tennista statunitense ha dovuto fare i conti con una giovanissima e ...

Wimbledon – Sorpresona al primo turno - Naomi Osaka subito eliminata dalla kazaka Putintseva : La numero due del mondo cede in due set alla sua avversaria kazaka, che vince con il punteggio di 7-6, 6-2 Sorpresona al primo turno del torneo femminile di Wimbledon, cominciato oggi sui cambi in erba dell’All England Club di Londra. Naomi Osaka esce subito di scena, perdendo contro Yulia Putintseva. La kazaka si impone in due set con il punteggio di 7-6, 6-2 e stacca così il pass per il turno successivo, chiudendo la contesa in ...

LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA : risultati 1° luglio - Seppi al secondo turno - eliminata Camila Giorgi. Esordio vincente per Djokovic : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.18: HA VINTO ANDREAS Seppi! Sconfitto il cileno Nicolas Jarry in quattro set. 6-3 6-7 6-1 6-2. Ora Seppi affronterà il vincente del match tra l’argentino Pella e il rumeno Copil. 16.16: Altro break di Seppi! L’altoatesino sale 5-2 e si avvicina alla vittoria. 16.14: VINCE NOVAK Djokovic! 6-3 7-5 6-3 a Philipp Kohlschreiber. 16.11: Seppi sale a condurre 4-2. Fabbiano è 4-4 contro ...

LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA : risultati 1° luglio - Seppi avanti di un set con Jarry - Giorgi eliminata. Wawrinka e Anderson vincono in scioltezza - Djokovic avanti di due set sul Centrale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.58: Kohlschreiber avanti 3-2 nel terzo set contro Djokovic. 15.56: Fabbiano annulla tre palle break e sale 3-1 contro Tsitsipas. 15.53: Grande rimonta di Simona Halep nel secondo set. La rumena vince 6-4 7-5 contro la bielorussa Sasnovich. 15.51: Break di Thomas Fabbiano, che conduce 2-1 contro Stefanos Tsitsipas nel primo set. 15.49: ANDREAS Seppi VINCE IL TERZO SET! 6-1 per ...

LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA : risultati 1° luglio - Seppi un set pari con Jarry - Giorgi eliminata. Wawrinka e Anderson vincono in scioltezza - Djokovic avanti di un set sul Centrale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.31: Break di Novak Djokovic, che ora serve anche per il secondo set. 6-5 per il serbo. 15.30: Simona Halep sotto 4-2 nel secondo set con Sasnovich. 15.28: Seppi apre bene il terzo set tenendo il servizio. 15.25: L’argentino Mayer vince 14-12 il tiebreak del secondo set contro il lettone Gulbis. 15.24: Bella vittoria della slovacca Rybarikova, che supera in due set la bielorussa ...

LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA : risultati 1° luglio - Seppi un set pari con Jarry - Giorgi eliminata. Wawrinka e Anderson vincono in scioltezza - Djokovic avanti di un set sul centrale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.21: Alla fine Jarry vince il secondo set. 10-8 per il cileno. Tutto da rifare per Andreas Seppi, che aveva vinto la prima frazione per 6-3. 15.20: Jarry annulla anche il terzo set point. 8-8 nel tiebreak del secondo set. 15.19: Andreas Seppi ha sprecato anche un secondo set point. Adesso ne ha un terzo sull’8-7. 15.18 Ha vinto Karolina Pliskova. Vittoria in due set (6-2 7-6) sulla ...