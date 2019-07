Sub muore nel Garda mentre si prepara a battere il record di immersione

agi

(Di sabato 6 luglio 2019) E' finito in tragedia il tentativo dimondiale dia una profondità di 333 metri da parte di Sebastian Marczewski: il sub polacco è morto nelle acque di Tignale, nel lago di, dove si stava allenando. Nel pomeriggio durante una discesa di allenamento l'uomo non è più riuscito a risalire. Scattato l'allarme, il corpo del sub è stato poi localizzato a oltre 150 metri di profondità. Marczewski è il quarto sommozzatore polacco ad aver perso la vita nel Benaco negli ultimi tre anni. L'obiettivo del sub era di superare ilraggiunto dal palombaro egiziano Ahmed Gabr nel 2016: 332 metri di profondità raggiunti nelle acque del Mar Rosso. Il tentativo di Marczewski, ricorda Brescia Today, rientra nella categoria del “circuito aperto”: significa che per raggiungere quelle profondità gli atleti ...

