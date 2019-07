Rugby a 7 | Universiadi 2019 | Italia eliminata con entrambe le squadre | uomini fuori per

LIVE Universiadi Napoli 2019 in DIRETTA : risultati 6 luglio. Avanti i fiorettisti nella scherma - fuori il Rugby a 7 azzurro - bene il tiro : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DELLE Universiadi 13.31 VOLLEY FEMMINILE – risultati finali: Argentina-Ungheria 20-25 22-25 19-25, Messico-Russia 8-25, 20-25 16-25. 13.27 GINNASTICA ARTISTICA – Lara Mori è qualificata alla finale nell’all-round 13.24 JUDO – Castagnola perde negli ottavi dei 52 kg femminili dalla lusitana Diogo. 13.21 JUDO – Miceli perde contro il russo Chasygov, ...

LIVE Universiadi Napoli 2019 in DIRETTA : risultati 6 luglio. Avanti i fiorettisti nella scherma - fuori il Rugby a 7 azzurro : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DELLE Universiadi 13.00 scherma – Nei sedicesimi del fioretto maschile Ingargiola (ITA) b. Kiss (Hun) 15-7. 12.56 scherma – Nei sedicesimi del fioretto maschile Bianchi (ITA) b. Galuashvili (Geo) 15-5. 12.53 rugby A 7 – L’Italia batte 12-5 il Canada ma è eliminata a causa della vittoria della Francia sul Giappone. 12.48 VOLLEY FEMMINILE – I ...

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 5 luglio. Bene l’Italnuoto nelle batterie. Azzurri ko nel Rugby a 7 - Di Martino in finale nel tiro : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DELLE Universiadi 12.46 JUDO – Scattate le gare per quattro categorie di peso: 57 e 63 kg femminili e 73 ed 8 kg maschili. Sette gli Azzurri un gara. 12.38 GINNASTICA ARTISTICA – Al termine della prima suddivisione femminile è in testa l’ucraina Yana Fedorova con 49.750. Nella terza suddivisione saranno in gara le tre azzurre Martina Rizzelli, Lara Mori e ...

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 5 luglio. Bene l’Italnuoto nelle batterie. Azzurri ko nel Rugby - Di Martino in finale nel tiro : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DELLE Universiadi 12.27 tiro A SEGNO – Dario Di Martino di qualifica alla finale di oggi pomeriggio della pistola 10m uomini. L’azzurro entra con l’ottavo e ultimo punteggio disponibile: 573 12.20 BASKET – Finali gare femminili: Australia-Cina 90-86, Messico-Taipei 55-76, Ungheria-Ucraina 63-48 12.18 NUOTO – Ci sono due italiani in finale nei 1500 ...

Universiadi 2019 Napoli/ Risultati live 5 luglio : bene scherma - azzurri KO nel Rugby : Risultati Universiadi 2019 Napoli di oggi 5 luglio 2019: programma delle gare, le finali e gli azzurri che saranno oggi protagonisti nella seconda giornata.

Universiadi : Italia a caccia del primo oro - azzurri ko nel Rugby all'esordio : Questa mattina è iniziata a Napoli e in Campania, la quarta giornata di gare delle Universiadi 2019. Ci saranno alcuni sport che faranno il loro esordio ed è arrivato il momento per l'Italia di togliere il numero 0 dalla casella degli ori. Infatti, oggi per la nazionale azzurra c'è la seria possibilità di poter guadagnare un oro olimpico, staremo a vedere se riuscirà a conquistarlo. Al momento, il Bel paese è undicesimo nel medagliere con 1 ...

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 5 luglio. Italia a caccia del primo oro. Ciampi - Di Cola - Fangio e Foffi avanti nel nuoto. Azzurri ko nel Rugby : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DELLE Universiadi 10.40 rugby A 7 – L’Italia perde nettamente 17-0 al debutto contro il Giappone 10.37 NUOTO – Janecek Repubblica ceca) in testa alla graduatoria delle batterie dei 200 misti uomini con 2’03″78 10.25 NUOTO – Doppia qualificazione anche nei 100 rana per l’Italia alle semifinali: Francesca Fangio chiude con il decimo tempo ...

Convocati Rugby Universiadi 2019 : chi sono gli azzurri scelti : Convocati rugby Universiadi 2019: chi sono gli azzurri scelti Da mercoledì 3 luglio a domenica 14 luglio si terranno le Universiadi. Si tratta di un evento sportivo multidisciplinare associabile ai Giochi Olimpici. Alla manifestazione, con cadenza biennale, prendono parte gli atleti universitari, provenienti da tutto il mondo. L’ente che si occupa dell’organizzazione del tutto è il FISU (Federazione Internazionale Sportiva Universitari), ...