Palermo | Sc | ' con bilancio previsione via libera a servizi a cittadini'

Borderless-Sguardi senza confini : al Palazzo Steri di Palermo l'arte parla di integrazione : Sarà inaugurata sabato 13 luglio alle 17.30, all'interno della Sala delle Verifiche del Complesso Monumentale dello Steri, sede del Rettorato dell'Università degli Studi di Palermo, in piazza Marina, 61, alla presenza del Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Palermo Fabrizio Micari e del direttore del Sistema Museale di Ateneo Paolo Inglese, la nuova tappa della mostra collettiva di fotografia, pittura e scultura dal titolo ...

Palermo - il 22 luglio la prossima udienza sul ricorso contro il Frosinone : si attende il Collegio di Garanzia : Sembra un’Odissea e invece è soltanto il ricorso del Palermo contro il Frosinone, arrivato all’ennesima puntata. Nuova udienza fissata dal Presidente del Collegio di Garanzia, Franco Frattini. I rosanero hanno presentato ricorso dopo il playoff del 2017-2018, perso a vantaggio dei ciociari. Non solo. Il Palermo ha citato anche Federcalcio, Lega A e B “per la riforma e/o l’annullamento della decisione della Corte ...

Palermo : progetto Prefettura con Comuni provincia per accedere a finanziamenti europei : Palermo, 5 lug. (AdnKronos) – La Prefettura di Palermo è in prima linea nell’azione di sostegno ai Comuni della provincia che intendono realizzare progettualità importanti per i loro territori con l’utilizzo di fondi europei e della politica di coesione nazionale. In questa ottica è stato presentato a Villa Whitaker il progetto promosso dalla Prefettura e finanziato nell’ambito di attuazione del Programma Operativo ...

Serie B - ufficiale l’esclusione del Palermo : parere negativo della Covisoc per assenza di criteri economici : Il club rosanero è stato escluso dalla prossima Serie B, è questo il contenuto del parere emesso oggi dalla Covisoc Il Palermo è escluso dalla prossima Serie B, parere negativo dunque quello emesso dalla Covisoc che ha stabilito come non ci siano i “criteri economico finanziari previsti per l’ottenimento della licenza nazionale ai fini dell’ammissione al campionato di Serie B 2019/20“. Simone Fanini/LaPresse La ...

20 anni fa primo trapianto di fegato all'Ismett - congresso a Palermo : Roma, 4 lug. (AdnKronos Salute) - Sono passati 20 anni dal primo trapianto di fegato eseguito in Sicilia, all'Ismett Irccs di Palermo: oggi sono 1.227 gli interventi portati a termine su adulti e bambini, di cui 138 da donatore vivente. Numeri che posizionano l'Istituto mediterraneo per i trapianti

Vent’anni fa primo trapianto di fegato all’Ismett - congresso a Palermo : Sono passati 20 anni dal primo trapianto di fegato eseguito in Sicilia, all’Ismett Irccs di Palermo: oggi sono 1.227 gli interventi portati a termine su adulti e bambini, di cui 138 da donatore vivente. Numeri che posizionano l’Istituto mediterraneo per i trapianti e terapie ad alta specializzazione tra i principali in Europa per volumi di attività, qualità, innovazione e ricerca. Di questo e di altri temi, dalla ricerca ai prossimi ...

Roma - Napoli e Palermo ultime in Europa per qualità della vita secondo il rapporto di Censis e Confcooperative : “D’una città non godi le sette o le settantasette meraviglie, ma la risposta che dà a una tua domanda” se Calvino fosse ancora in vita girando per le grandi città del Centro Sud si renderebbe conto che di che godere c’è sempre meno, e non perché, appunto, manchino le meraviglie ma per la conclamata incapacità di dare risposte.Il dato più eclatante insieme a molti altri ...

Palermo - il patto tra ‘ndrangheta e Cosa nostra sulla cocaina : così Luisi (fuggito all’arresto) si accreditava con i calabresi : “Ora che tu me li hai presentati, io arrivo, so che persone sono”. A parlare era Pietro Luisi, uno dei fedelissimi del mandamento di Brancaccio, a cui era stato riservato il “privilegio” di essere accreditato con i trafficanti di cocaina calabresi. Per il gip “aveva di certo raggiunto un elevato ruolo gerarchico, se solo si consideri che poteva permettersi di relazionarsi direttamente con i trafficanti calabresi e ...

Palermo - blitz contro il clan Brancaccio : 25 arresti. “Affari con droga - estorsioni - azzardo e case di riposo” : Associazione a delinquere di stampo mafioso, estorsione aggravata, incendio, trasferimento fraudolento di valori aggravato, autoriciclaggio, detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e contrabbando di Tabacchi Lavorati Esteri. Dovranno rispondere, a vario titolo, di queste accuse le 25 persone arrestate a Palermo nell’ambito dell’operazione “Maredolce 2” e accusate di far parte del mandamento mafioso di Brancaccio. Le ...

Tumori del sangue e terapie innovative : esperti da tutta la Sicilia si riuniscono a Palermo : La leucemia linfoblastica acuta e il linfoma diffuso a grandi cellule sono patologie che nei pazienti refrattari alle terapie oggi disponibili danno un’aspettativa di vita molto bassa o nulla. La ricerca in quest’area ha portato ad un punto di svolta tale per cui, per questi pazienti con prognosi infausta, si aprono scenari di cambiamento radicale attraverso le terapie cosiddette CAR-T di prossima introduzione. Questa nuova cura, è in grado di ...

Francesco Arata - il “re dell’eolico” Vito Nicastri collabora con i pm di Palermo : due nuovi arresti per corruzione : Da circa due settimane sta riempiendo verbali su verbali. E le sue dichiarazioni hanno già portato a due nuovi arresti. Sta collaborando con i pm di Palermo Vito Nicastri, il re dell’eolico, ritenuto tra i finanziatori della latitanza del boss Matteo Messina Denaro, finito al centro di una inchiesta su un giro di mazzette che coinvolge anche il consulente della Lega Paolo Arata. L’ex deputato di Forza Italia è accusato di essere ...