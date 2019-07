J-AND | ' Vale la pena realizzare ogni anno un tormentone estivo'

Sampdoria - Ferrero non si nasconde : “ho venduto ANDersen al Lione. Quanto vale il club? 160 milioni” : Il presidente della Sampdoria ha ammesso di aver venduto Andersen, rivelando poi il valore del club doriano Massimo Ferrero non è tipo che ama nascondersi, il presidente della Sampdoria infatti ha rivelato ai microfoni di Sportitalia l’ultima cessione dei doriani e il valore della società. Tano Pecoraro/LaPresse Nessun freno, solo tante ammissioni per il numero uno blucerchiato: “ho venduto Andersen al Lione poco fa per 24 ...

QuANDo un euro vale doppio : come funziona il match funding nella raccolta fondi online : Un euro che ne vale due. Magia? No, è solo match funding applicato al crowdfunding. Ma non ci perdiamo troppo negli inglesismi. Vi spiego di che si tratta e perché è una cosa semplice e interessante.La piattaforma di reward crowdfunding Produzioni dal Basso – la prima tra le italiane per volume di raccolta, stando ai dati dell’ultimo rapporto Starteed – sta scommettendo con decisione verso una nuova ...

Luca Marinelli - Miriam Leone e Valerio MastANDrea nel film su Diabolik : (foto: Getty Images) I loro nomi circolavano legati a questo progetto cinematografico da qualche settimana ma la conferma ufficiale è arrivata solo in queste ore a Ciné – Giornate estive di cinema di Riccione: Luca Marinelli, Miriam Leone e Valerio Mastandrea saranno i protagonisti del film Diabolik che sarà girato dai Manetti Bros. Con una sceneggiatura scritta da questi ultimi assieme a Michelangelo La Neve, su un soggetto a cui ha ...

Il Diabolik dei Manetti Bros sarà con Luca Marinelli - Miriam Leone e Valerio MastANDrea : “Diabolik è un fumetto italiano, un mito dell’immaginario collettivo, e abbiamo fortemente voluto che il cast fosse al cento per cento italiano", spiegano Antonio e Marco Manetti introducendo il cast dell'adattamento cinematografico del personaggio cult creato da Angela e Luciana Giussani. "Nello scegliere i protagonisti non ci siamo basati sulla sola somiglianza, ma abbiamo cercato e trovato attori bravi, in grado di comunicare le ...

Luca Marinelli - Miriam Leone e Valerio MastANDrea saranno nel cast di 'Diabolik' : A Riccione, al "Cinè - Le giornate estive del cinema", durante la convention 01 Distribution, il direttore Luigi Lo Nigro ha confermato che Luca Marinelli, Miriam Leone e Valerio Mastandrea saranno ufficialmente gli attori protagonisti del prossimo film dei Manetti Bros dedicato a Diabolik. Diabolik fa sognare generazioni italiani Il copione della pellicola è stata scritta dagli stessi Manetti Bros insieme a Michelangelo La Neve; questi ultimi ...

Salvini : “Per Gip vita dei finanzieri vale meno di quella di un clANDestino? Follia”. E all’Anm : “Ultimi a poter dare lezioni” : “Quindi la vita di un finanziere vale meno della vita di un clandestino. È una bella responsabilità quella che questo giudice si è preso”. Così il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, commenta la decisione del gip di Agrigento di scarcerare la capitana del Sea Watch, Carola Rackete. “Secondo me è follia – ha aggiunto -, non è indipendenza della magistratura, ma follia”. E sulla dichiarazione dell’Anm? “Non ...

VALENTINO ROSSI - VIDEO CADUTA OLANDA MOTOGP/ "Ho sbagliato - mi spiace per Nakagami" : VALENTINO ROSSI, VIDEO CADUTA GP OLANDA di MOTOGP: "Ho sbagliato, mi spiace per incidente con Nakagami". Le ultime notizie.

MotoGp – Il lato sexy del Gp d’OlANDa : Valentino Rossi si consola con due ombrelline mozzafiato ad Assen [GALLERY] : Due sexy ombrelline riescono a strappare un sorriso a Valentino Rossi: Abi e Claudia al fianco del Dottore ad Assen Valentino Rossi ha vissuto ieri un’altra amarissima domenica: dopo un weekend complicato in pista ad Assen, il Dottore ha terminato il suo Gp d’Olanda troppo presto, a causa di un errore che lo ha portato ad una spaventosa caduta. Il nove volte campione del mondo è riuscito comunque ad essere positivo dopo il ...

Motomondiale - analisi GP OlANDa 2019 : bentornato Viñales! Marquez sempre presente - che disastro per Valentino Rossi : I circuiti storici come quello di Assen continuano a dimostrare il loro enorme valore anno dopo anno regalando sempre emozioni uniche per gli appassionati di Motociclismo e il GP d’Olanda 2019 non è stato certo un’eccezione a questa verità. Maverick Viñales esce dal weekend nei Paesi Bassi con un ritrovato sorriso derivante dal meritatissimo successo costruito passo dopo passo fin dal venerdì, dopo aver dominato la stregua resistenza ...

MotoGP - GP OlANDa 2019 : Valentino Rossi e il periodo più nero della carriera. Terza caduta di fila nel giorno del trionfo del compagno di squadra… : Valentino Rossi sta attraversando uno dei momenti più complicati della sua carriera, il Dottore è infatti reduce da tre cadute consecutive e non vince una gara da esattamente due anni, dal GP d’Olanda 2017. Numeri non idonei al talento indiscusso del fuoriclasse di Tavullia che fatica a trovare la luce fuori dal tunnel. La stagione sembrava incominciata bene con i secondi posti in Argentina e ad Austin, poi progressivamente si è spento e ...

VIDEO GP OlANDa 2019 MotoGP : il sorpasso di Marc Marquez su Fabio Quartararo vale il secondo posto! : Uno dei sorpassi più belli della gara del GP d’Olanda di Assen della MotoGP è stato quello con cui lo spagnolo Marc Marquez ha soffiato il secondo posto al transalpino Fabio Quartararo, il quale, nonostante un braccio dolorante, è riuscito a salire comunque il gradino più basso del podio. IL sorpasso DI Marquez SU Quartararo NELLA MotoGP roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra ...

Valentino Rossi MotoGP - GP OlANDa 2019 : “Mi si è chiuso l’anteriore e sono caduto. Stavo ANDANDo forte” : Valentino Rossi ha concluso il GP d’Olanda 2019 con una caduta, il Dottore è volato nella ghiaia nelle prime battute di gara ed è così finito a terra per la terza volta consecutiva dopo l’errore del Mugello e lo strike generato da Jorge Lorenzo a Barcellona. L‘alfiere della Yamaha stava cercando di rimontare dal 14esimo posto, il suo scatto dalla griglia di partenza era sembrato discreto e stava risalendo per cercare di andare ...

VIDEO MotoGP - GP OlANDa 2019 : highlights e sintesi. Valentino Rossi cade - Dovizioso 4° - vince Vinales : Ad Assen è andato in scena un appassionante GP d’Olanda 2019, tappa del Mondiale MotoGP che si è rivelata estremamente avvincente ed emozionante. Maverick Vinales ha vinto al termine di una bella sfida con Marc Marquez e Fabio Quartararo, i tre sono progressivamente scappati via e si sono giocati il successo prima che lo spagnolo della Yamaha allungasse negli ultimi giri involandosi verso il primo successo stagionale regalando così un ...