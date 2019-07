Il lesbo-chic piace ancora? Io dico di sì

ilfattoquotidiano

(Di sabato 6 luglio 2019) Il? Iodi sì. Sia chiaro: non intendo quello su Instagram, finto, ritoccato, spudorato, spesso volgare, ammiccante delle varie modelle e modelline che pur di aumentare i follower si metterebbero in “posa cunnilingus” davanti all’Origine del mondo di Courbet. Parlo di quello raffinato, evocato dai racconti erotici di Anaïs Nin e dagli exciting secrets, ovvero le avventure – sempre negate – di Greta Garbo. Pare che negli anni 20, periodo in cui a Berlino si respirava aria di trasgressione e numerosi erano i locali per gay e lesbiche, ci sia stata una liaison tra la diva svedese e Marlene Dietrich, la quale anni dopo rivelò che “la Garbo era spaventosamente grossa là sotto e che era solita indossare biancheria sporca”. Tutto condito con il solito velo di mistero, visto che mai argomentò con particolari. Negli anni 30 a Sydney inizia a lavorare in un ...

