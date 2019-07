F1 | Sebastian Vettel | “La complessità del regolamento sta rovinando la Formula Uno”

VIDEO Sebastian Vettel guarda avanti : “Quest’anno abbiamo una Ferrari per vincere” : Sebastian Vettel si è dovuto accontentare del quarto posto nel GP d’Austria 2019, tappa del Mondiale F1. Il tedesco ha dovuto rimontare dalla nona posizione visto che ieri non aveva potuto disputare il Q3 per dei problemi meccanici, si è reso protagonista di una bella rimonta e ha chiuso a ridosso del podio precedendo Lewis Hamilton. “Sono sempre positivo. Guido una grande macchina, penso che questo weekend sia stato buono per ...

F1 - Sebastian Vettel penalizzato in Canada - Max Verstappen graziato in Austria. Due pesi e due misure o regolamento poco chiaro? : E dopo 4 ore circa di attese la sentenza è arrivata: nessuna sanzione per l’olandese della Red Bull Max Verstappen, vittoria del GP d’Austria (nona prova del Mondiale 2019 di F1) per lui e secondo posto per il ferrarista Charles Leclerc. Il contatto del penultimo giro della corsa a Spielberg, dopo una lunga riunione dei Commissari, ha portato a questa decisione. Un pomeriggio in cui è accaduto di tutto, non solo per una gara ricca di ...

F1 - GP Austria 2019 : Sebastian Vettel può salire sul podio? Possibile penalità per Verstappen - tutti gli scenari : Max Verstappen ha vinto il GP d’Austria 2019 con 2.724 secondi di vantaggio su Charles Leclerc, a completare il podio è stato Valtteri Bottas a 18.960 mentre Sebastian Vettel ha chiuso in quarta posizione a 19.610 dal leader. L’ordine d’arrivo potrebbe però cambiare perché il sorpasso effettuato da Verstappen su Leclerc a tre giri dal termine è sotto investigazione, l’alfiere della Red Bull ha infatti costretto il ...

VIDEO Sebastian Vettel - GP Austria 2019 : pit-stop sbagliato dalla Ferrari - che errore! Le gomme non arrivano… : Il Gran Premio d’Austria 2019 ha regalato moltissime emozioni e colpi di scena, ma oltre alle prodezze in pista dei protagonisti c’è da evidenziare un errore abbastanza grossolano commesso dalla Ferrari in occasione del primo pit-stop di Sebastian Vettel. Al 23° giro il tedesco è stato richiamato ai box per cambiare le gomme in modo da copiare la strategia della Mercedes con Bottas, ma nel momento in cui Vettel si è fermato in ...

Formula 1 - meccanici al lavoro sul motore di Sebastian Vettel : gli aggiornamenti dal box Ferrari : I meccanici del Cavallino stanno lavorando duramente per rimettere in sesto la SF90 del tedesco, che non dovrebbe subire alcuna penalità Si lavora duramente nel box Ferrari, l’obiettivo è rimettere in sesto la SF90 di Vettel in vista della partenza del Gran Premio d’Austria, in programma questo pomeriggio alle 15.10. photo4/Lapresse Il problema accusato ieri nel corso delle qualifiche è stato subito individuato da Binotto e i ...

Sebastian Vettel F1 - GP Austria 2019 : “Si è rotto qualcosa - la Ferrari valeva la pole position. In gara per rimontare” : Giornata storta per Sebastian Vettel che non è riuscito a prendere parte al Q3 nelle qualifiche del GP d’Austria 2019, tappa del Mondiale F1. Il tedesco ha dovuto fare i conti con un problema ala power unit della sua Ferrari e non è potuto scendere in pista, è dovuto rimanere ai box nel momento cruciale della giornata e domani scatterà dalla nona piazzola con l’obiettivo di recuperare posizioni su posizioni. Un peccato perché la ...

VIDEO Sebastian Vettel - cambiata la barra antirollio sulla Ferrari : la mossa per le qualifiche del GP d’Austria F1 : Sebastian Vettel ha concluso al quarto posto le prove libere 3 del GP d’Austria 2019, tappa del Mondiale F1 che si sta disputando a Spielberg. Il tedesco ha faticato a girare sui tempi del compagno di squadra Charles Leclerc che ha chiuso al comando, allora i meccanici della Ferrari hanno deciso di sostituire la barra antirollio sull’anteriore della monoposto con l’intento di renderla più prestazionale in vista delle qualifiche ...

Sebastian Vettel F1 - GP Austria 2019 : “La Ferrari ha un buon comportamento ma possiamo ancora migliorare” : Non è stata una giornata da incorniciare per il tedesco Sebastian Vettel la prima del GP d’Austria 2019, nono round del Mondiale di F1. Sul tracciato di Spielberg, infatti, Seb ha concluso all’ottavo posto, rendendosi protagonista di un’uscita di pista in curva 10, fortunatamente senza conseguenze sulla SF90. Un incidente però che ne ha rallentato decisamente il lavoro, non potendo portare a termine il programma previsto e ...

Sebastian Vettel F1 - GP Austria 2019 : “Le caratteristiche della pista potrebbero aiutare la Ferrari ma i favoriti sono altri…” : Non è stato certamente un GP di Francia da incorniciare, settimo round del Mondiale 2019 di F1, quello che ha affrontato il tedesco della Ferrari Sebastian Vettel. Il teutonico, quinto al Paul Ricard, spera di riscattarsi e trovare a Spielberg (Austria) sensazioni alla guida diverse da quelle in terra transalpina. Un Mondiale di F1 che, allo stato attuale delle cose, ha il marchio della Mercedes, con otto vittorie in altrettante gare e un ...

Sebastian Vettel F1 - GP Austria 2019 : “Questo tracciato è unico - mi piacerebbe vincere qui per la prima volta” : Mancano due giorni alla partenza ufficiale del weekend di gara del Gran Premio d’Austria 2019, ottavo round stagionale del Mondiale di Formula 1. C’è voglia di rivalsa in casa Ferrari dopo un fine settimana negativo in quel di Le Castellet, con un Sebastian Vettel che proverà in tutti i modi a centrare la prima vittoria stagionale al Red Bull Ring, tracciato sul quale il tedesco della Rossa non ha mai vinto in carriera. Il quattro ...

VIDEO F1 GP Francia 2019 - Sebastian Vettel : “Non abbiamo il potenziale per competere con le Mercedes” : Non può certo sorridere Sebastian Vettel al termine del Gran Premio di Francia 2019 di Formula Uno. Il quattro volte campione del mondo ha chiuso al quinto posto la gara di Le Castellet, dopo essere scattato dalla quarta fila. Il suo commento post-gara ai microfoni di Sky Sport verte sul fatto che le Sf90 non abbiano la possibilità di competere con le Mercedes che, secondo il tedesco, al momento sono imprendibili. Andiamo a sentire ...

VIDEO Sebastian Vettel - giro veloce nel GP Francia F1 : punto di bonus per il ferrarista - premio di consolazione : Sebastian Vettel si può consolare con il giro più veloce siglato nel GP di Francia 2019, ottava tappa del Mondiale F1. Il tedesco, che ha concluso la gara al quinto posto, ha timbrato il fastest lap proprio sul finale dopo essere rientrato ai box per cambiare le gomme. Si tratta di un premio di consolazione per il quattro volte Campione del Mondo che non è mai stato in corsa per un risultato di rilievo ma che porta a casa il punto di bonus. Di ...

Sebastian Vettel F1 - GP Francia 2019 : “Non ho il passo per battere le Mercedes - la Ferrari non è abbastanza forte” : Sebastian Vettel è il grande deluso di giornata al termine del GP di Francia 2019, ottava tappa del Mondiale F1. Il pilota della Ferrari si è dovuto accontentare di un pessimo quinto posto: scattato dalla settima piazzola sulla griglia di partenza, è riuscito a superare soltanto le due McLaren e ha concluso la sua gara con un risultato mediocre rispetto alle aspettative della vigilia. Il tedesco, probabilmente ancora scosso dal tanto discusso ...