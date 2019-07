Dolce e Gabbana portano il sogno ad Agrigento

direttasicilia

(Di sabato 6 luglio 2019)non ne sbagliano una. Ieri sera la Valle dei Templi diè stata proiettata all’interno di un. È stato il trionfo dell’alta moda la sfilata diche I due stilisti hanno presentato all’interno del Tempio della Concordia. È stata pura estasi la sfilata di. Ha avuto un epilogo più che trionfale la kermesse di D&G che si è chiusa sulle note del brano di Ennio Morricone “L’estasi dell’oro”. D’altronde non poteva che essere così l’esclusiva sfilata dinella Valle dei Templi. In una cornice d’eccezione si è consumata una serata da. Il tramonto sul mare di Sicilia ha donato un’atmosfera magica alla sfilata D&G che ha presentato le creazioni di Domenicoe Stefano. Non solo creazioni ma vere opere d’arte, nel puro stile die ...

dolcegabbana : Dolce&Gabbana's Alta Moda will parade through the midst of the solemn columns of the magnificent Temple of Concordi… - dolcegabbana : The Valley of the Temples in Agrigento will soon be the backdrop to Dolce&Gabbana’s Alta Moda Fashion Show. Special… - dolcegabbana : For Dolce&Gabbana's Alta Gioielleria, discover the special guests from Mrs. Sylvia Mantella to the Princess Carine… -