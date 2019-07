5 ricette base per un brunch a casa

Tutte le ricette a base di avocado da gustare subito : Questo post è apparso per la prima volta su The Huffington Post US ed è poi stato tradotto dall’inglese da Milena Sanfilippo.Anche se gli americani hanno ormai sviluppato un amore per l’avocado che non si fermerà, molti di questi frutti consumati negli Stati Uniti non provengono di certo dall’America. Ne esistono coltivazioni in California e Florida (ehm, gli avocado light), ma non sono quelli che ...