Verona | Gdf a Soave scopre 10 lavoratori ‘in nero’ 2

calcioweb.eu

(Di venerdì 5 luglio 2019) (AdnKronos) – Gli approfondimenti investigativi svolti permettevano di individuare le 4 aziende gestite da titolari di origine indiana che impiegavano in ‘nero’ i 10(di origine indiana). Gli elementi acquisiti permettono di ritenere che si celerebbe l’illecita intermediazione e/o lo sfruttamento del lavoro ‘caporalato’, posti in essere a danno deimediante comportamenti di prevaricazione nei loro confronti, facendo leva sullo stato di bisogno di questi ultimi. Per rendere più rapida l’effettuazione della consegna dei volantini ierano stati dotati di biciclette che venivano trasportate sugli stessi furgoni. Nelle prossime ore si procederà alla contestazione alle 4 aziende coinvolte delle violazioni in materia di impiego diin nero e alla quantificazione dei contributi previdenziali e ...

jacopo_verona : @matteosalvinimi La legge del mare, in quante salse te lo devono dire, prevedere l’obbligo di aiutare chi chiede ai… - jacopo_verona : @matteosalvinimi @GDF @RaiRadio2 Tu, come alcune testate giornalistiche, avete descritto questo incidente come una… - jacopo_verona : RT @ContornoOcchi: @matteosalvinimi @GDF @RaiRadio2 Caro il mio ministro delle interiora, mio fratello finanziere ha detto testualmente: 'q… -