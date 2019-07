Totti riflette sul futuro | “Magari in una squadra europea”

lanotiziasportiva

(Di venerdì 5 luglio 2019) Francesconon chiude nessuna porta per il suo: “Ruolo? Ancora è tutto in ballo. Può essere che non succederà niente”.“powered by Goal”Francesco, dopo il suo addio alla Roma, non ha ancora trovato un nuovo ruolo ed una nuova. Si sta godendo le vacanze con la sua famiglia, mentre valuta le offerte che arrivano al suo tavolo.Ai microfoni di ‘Sky Sportìha parlato proprio del suo, facendo capire di essere aperto a tutto e di non aver ancora deciso.“Non so ancora cosa farò, ho tante cose che posso fare e sto valutando, prenderò al volo la migliore occasione. In Italia? Sì, perché no. Oppure anche in qualcheeuropea. Ruolo? Non so, un ruolo generale. L’importante è lavorare. Non ho sentito nessuno della società della Roma dopo il mio addio”.Insomma, possiamo aspettarci qualsiasi decisione da parte dinel ...

