Tanti auguri a… Alberto Gilardino | il suo compleanno più bello? Nel 2006…

(Di venerdì 5 luglio 2019) “Il pallone arriva ache la può tenere vicino alla bandierina…” continuate voi, tanto non c’è italiano sulla faccia della terra che non conosca il prosieguo di quella storica frase di Caressa. Il finale lo conosciamo, di quella gara e di quel Mondiale, ragion per cui sarà sicuramente uno dei giorni, calcisticamente parlando, più belli per ogni tifoso azzurro. Ma, senza timore di smentita, siamo sicuri che sia ilpiùsoprattutto per un protagonista di quella gara:. Entrato dalla panchina, colpì il palo sullo 0-0 ma si rese protagonista dell’assist a Del Piero per la rete che chiuse i conti e ci mandò a Berlino. Qualche ora dopo quell’azione passata alla storia, l’ex attaccante di Parma, Milan e Fiorentina compiva 24 anni. Un segno del destino, forse, per lui, nato nel 1982, anno dell’ultimo ...

