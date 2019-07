Salvini muori su un muro di Bologna Lodo Guenzi | La cancello io | mi fa

huffingtonpost

(Di venerdì 5 luglio 2019) “La scritta ‘’? Mi fa schifo. Fra una settimana, se è ancora lì, laio”:, cantante de Lo Stato Sociale, non ci sta e si schiera contro una scritta rivolta al vicepremier apparsa sotto casa sua in quel di.“Non la sopporto. È davanti a casa mia e ogni mattina spero di trovarla cancellata”, si sfoga il cantante su Instagram. La riflessione del leader del gruppo bolognese prosegue: “Al di là della miseria della frase, ricevere questo tipo di m***a fa parte della vita di un uomo pubblico, in fondo se succede a me figuriamoci a lui”.L’artista prosegue facendo un invito a chi condivide le sue stesse idee politiche. “Dovremmo lasciare ad altri queste cazzate, le minacce di morte alle famiglie sinti a cui consegnano la casa popolare, gli ‘spero che i negri ti ...

