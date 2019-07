Salmo lancia Machete Mixtape 4 a suon di rap | “Pronti a martellarvi il cranio”

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 5 luglio 2019) Grande festa ieri a Milano ai Magazzini Raccordati, vicino la Stazione Centrale, per il lancio del nuovo album “4”, quarto capitolo delle ormai storiche raccolte di brani realizzati da membri della longeva crew. Questo quarto volume vanta la direzione artistica di, Slait e Low Kidd e quella esecutiva di, Slait e Hell Raton. Nel disco tanti ospiti, da Fabri Fibra a Marracash, fino a nomi della nuova generazione rap come Massimo Pericolo.è un collettivo che comprende rapper, producer, dj, grafici, illustratori, videomaker, autori e creativi coordinati, dai fondatori, Slait ed Hell Raton. Nata nel 2010 a Olbia, la crew, trainata dal successo del frontman, si è trasferita nel 2012 a Milano e attualmente è composta da, Slait, Hell Raton, Nitro, Dani Faiv e Jack The Smoker. “Quando siamo arrivati a Milano bastava guardarci in ...

